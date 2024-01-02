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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan ve Malta açıklarında seyreden 'Tessala' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 7 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşması planlanıyor. 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya yanaşacak.

Cezayir\'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye\'ye geliyor
02.01.2024 - 09:31,
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 7 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den 30 Aralık'ta ayrılan LNG gemisi Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 7 Ocak'ta Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: AA
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