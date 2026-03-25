Cezayir ve İtalya Enerji İşbirliğini Güçlendiriyor

25.03.2026 22:35
Cezayir ve İtalya, enerji alanında stratejik ortaklık için anlaştı, işbirliği genişletilecek.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, enerji alanlarındaki işbirliği ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Tebbun ve Meloni, başkent Cezayir'deki El-Mouradia Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Tebbun, ülkesinin "stratejik ve güvenilir bir ortak" olduğunu vurgulayarak, görüşmenin ikili ilişkilerin durumunu gözden geçirmek için bir fırsat teşkil ettiğini belirtti.

Tarafların başta enerji sektörü olmak üzere çok alanda ortaklık yürüttüğünü ifade eden Tebbun, işbirliğinin modern teknolojiler, start-up'lar, bilimsel araştırma, yenilenebilir enerji gibi alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı, iki ülkenin ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Cezayir-İtalyan Ticaret Odası kurulması sürecini hızlandırmanın yanı sıra kültürel, bilimsel ve insani alanlarda işbirliğini destekleme kararı aldığını kaydetti.

Tebbun, Cezayir ve İtalya'nın Orta Doğu'daki gelişmelerin uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki yansımalarına ilişkin, devletlerin egemenliğine ve halklarına saygı gösterilmesi, her türlü gerilimin derhal durdurulması, diyalog ve diplomasi yolunun tercih edilmesi gerektiğini teyit ettiğini ifade etti.

İtalya Başbakan Meloni de uluslararası istikrarsızlığın arttığı bir dönemde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin "sabit bir dayanak" teşkil ettiğini vurguladı.

Tarafların özellikle enerji sektöründe, İtalya'ya gaz akışının artırılmasına katkıda bulunacak şekilde denizlerde gaz arama faaliyetleri üzerinde çalıştığını belirten Meloni, bu alanda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.

İtalya Başbakan Meloni'nin Katar'ın İtalya ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasını askıya almasının ardından gerçekleştirdiği ziyaret, İtalya'nın doğal gaz tedariki için Cezayir'e yöneldiği şeklinde değerlendirildi.

İtalya'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Cezayir, 2025 yılında İtalya'ya 21 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederek ülkenin yıllık gaz ithalatının yüzde 35'ini karşılamıştı.

Kaynak: AA

