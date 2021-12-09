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CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli - Son Dakika

CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli

09.12.2021 20:54

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak zam görüşmelerinde son viraja giriliyor. 3. toplantıdan asgari geçim ücreti krizi çıkması sonrası asgari ücretle ilgili CHP'den ilk kez bir rakam zikredildi. Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtlayan CHP'li Engin Özkoç, "Asgari ücret kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli." ifadesine yer verdi.

Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantının sona ermesinin ardından siyasi partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İLK KEZ RAKAM KONUŞULDU

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bir gazetecinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği yönündeki sorusuna, "TÜİK Başkanı rakamları doğru yayınlamadığı için, enflasyon üzerinden asgari ücretin belirleneceğini bildiği halde binlerce vatandaşımızın hakkını, hukukunu yalan beyanlarıyla engellediği için ana muhalefet partisinin liderini içeriye aldırtmıyor. Bu TÜİK Başkanı görevdeyken asgari ücreti konuşabilir miyiz? Asgari ücret normal olarak kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli." yanıtını verdi.

"VATANDAŞIN GEÇİNECEK PARASI YOK"

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." çağrısını hatırlatması üzerine ise Özkoç, "Dolar almış başını gidiyor, vatandaşın geçinecek parası yok, Cumhurbaşkanı milletle dalga geçiyor." ifadelerini kullandı.

CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Engin Özkoç, Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli - Son Dakika
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