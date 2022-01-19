Üye Girişi
CHP Ekonomi Masası heyeti, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika

CHP Ekonomi Masası heyeti, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu

19.01.2022 11:45
CHP Ekonomi Masası heyeti, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dövize çevrilebilir mevduat gibi yöntemlerin 1970-1980'lerde uygulandığını, bu yöntemle bugün ekonominin yönetilmesinin mümkün olmadığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dövize çevrilebilir mevduat gibi yöntemlerin 1970-1980'lerde uygulandığını, bu yöntemle bugün ekonominin yönetilmesinin mümkün olmadığını savundu.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Faik Öztrak başkanlığında 13 milletvekilinin katılımıyla Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda Denizli iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, Türkiye ekonomisinde bir savrulma yaşandığını, bunun sıcak parayla ekonomiyi şişirme yönündeki büyüme stratejisinin iflas etmesinden kaynaklandığını öne sürdü.

ABD Merkez Bankası'nın 2013 yılında eskisi kadar para basmayacağını belirtmesi sonrası Türkiye'ye gelen sermayenin hızını kaybettiğini, bunun getirdiği olumsuz etkilere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve küresel salgının getirdiği etkilerin de eklendiğini söyleyen Öztrak, milli gelir, kişi başı gelir, ihracat, işsizlik gibi verilerde 2023 hedeflerinin çok gerisinde kalındığını ifade etti.

Son 3 yılda 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası başkanı gördüklerini, böyle bir durumun hiçbir gelişmiş ülkede görülmediğini dile getiren Öztrak, göreve getirilen son Merkez Bankası başkanının oyun içinde kural değiştirdiğini, faizleri çekirdek enflasyona göre ayarlayacağını söylediğini, bu da yüksek çıkınca "artık enflasyona değil cari işlemler dengesine bakacağını" söylediğini kaydetti.

"Taşınması zor bir yük"

Dünyanın hiçbir ülkesinde cari işlemler dengesine bakarak para politikasının belirlenmediğinin altını çizen Öztrak, 20 Aralık'ta açıklanan dövize çevrilebilir mevduatın Türkiye ekonomisi için taşınması zor bir yük olmaya aday olduğunu ileri sürdü.

Faizin yüze 19'dan yüzde 14'e düşürüldüğü ortamda enflasyonun yüzde 19'dan yüzde 36'ya çıktığını, enflasyonun düşüp düşmediğinin rakamlarla ortada olduğunu ifade eden Öztrak, bankaların Merkez Bankasından yüzde 14 faizle para alarak yüzde 26 faizle Hazineye sattığını, bunun "korkunç bir kazanç" olduğunu dile getirdi.

Vatandaşın muhatap olduğu tüm faizlerin arttığını, döviz kurunun düşüş trendinde olmadığını, ara malı, enerji, gübre ve mazot gibi ürünlerdeki fiyat artışlarının enflasyondaki artışın devam edeceğini gösterdiğini savunan Öztrak, ABD'de enflasyonun yüksek çıkmasıyla birlikte beklentilerin üzerinde faiz artışlarının gündemde olduğuna işaret etti.

Öztrak, şöyle konuştu:

"Mart ayından itibaren ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına başlaması bekleniyor. Bu yıl Türkiye'nin çevirmesi gereken 170 milyar dolar borç var, 19 milyar dolar da cari açık var. Ama 189 milyar dolarlık borcu çevirirken Türkiye'nin risk primleri çok yüksek. Net rezervlerimiz negatif, rezervimiz yok. Hazine iç borcu bile dolarize olmuş vaziyette, toplam borcun yüzde 66'sı döviz veya dövize endeksli. Son olarak da bankalardaki TL mevduatı da biz dövize endeksledik. 1970-1980 model politikalarla bu ekonomiyi yönetmemiz artık mümkün değil.

1970'lerin dövize çevrilebilir mevduatlarına geri döneceksiniz, zorunlu döviz devirlerini yeniden geri getireceksiniz, Eximbank reeskont kredilerinde banka kredilerini kısıtlayacaksınız, dışa açık bir ekonomide mikro yöntemlerle döviz kurunu ve faizi aynı anda tutmaya kalkacaksınız... Dışa açık olan bir ekonomide ikisini birden tutamazsınız. Dövizi sattıkça dibi delik kovaya su boşaltır gibi olursunuz. Gider döviz. Bugün bu kuru 14 liranın altında tutmak için satılan dövizleri yarın çok arayacağız."

MB Kanunu'ndaki değişiklik talebi

Faik Öztrak, Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik talep eden bir yasa teklifinin TBMM'ye geldiğini, bu teklifte "Merkez Bankasına para veren yabancı merkez bankalarının yatırdıkları para haczedilemez" hükmünün getirildiğini ifade etti.

"'Bunu kim istiyor' diyoruz, Güney Kore diye bir fısıltı var" diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney Kore gibi gelişmiş bir ülke eğer 'Türkiye'nin Merkez Bankasına yatırdığı SWAP paralara haciz gelemez' hükmünü istiyorsa bu şu anlama gelir; Güney Kore, Türkiye'de bir borç krizini bekliyor olabilir. Yani işlerin durmasını, bir moratoryum noktasına gidilmesini bekliyor olabilir ki bu çok tehlikeli bir husustur. Şu anda Meclis'ten bunu geçirmeye çalışıyorlar."

Ekonomide yapılması gerekenlere ilişkin önerilerin değerlendirildiği toplantının sonraki bölümü basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Denizli, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CHP Ekonomi Masası heyeti, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika Ekonomi


Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da         
17:08
SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek         
16:55
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:41 Kendini karın içine atan adamın yaşını duyanlar şaştı kaldı
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
16:34 İtalyan Meclisi'nde ekranda bir anda cinsel içerikli film oynamaya başladı
16:24 Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Ekonomi Masası heyeti, Denizli'de iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement