CHP Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Muzaffer Ertürk ve Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Av. Umut Yılmaz ile GTB'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan GTB Başkanları Ahmet Tiryakioğlu ve Mehmet Akıncı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundular.

Gaziantep tarımsal üretimi ve gıda sanayi hakkında bilgiler aktaran GTB Başkanları ayrıca borsanın faaliyetleri ve hayata kazandırdığı projelerle ilgili de açıklamalarda bulundular.

GTB Başkanları, borsanın Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Antep Fıstığı İşleme Tesisi ve Et Borsası gibi sektörlerinde ilklere öncülük eden, kırsal kalkınmaya katkı sunan önemli yatırımları hizmete açtığını ifade ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise konuşmasında ziyaretteki amaçlarının Türkiye'nin en önemli üretim şehirlerinden biri olan Gaziantep'te, iş dünyası temsilcileriyle buluşup beklentileri ve sorunları yerinde dinlemek olduğunu dile getirdi.

Karatepe, ziyarette ayrıca iş dünyası temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayarak önerileri dinledi. - GAZİANTEP