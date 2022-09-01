CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

01.09.2022 14:29
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle toplantı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Öztrak, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, iktidar olmaları halinde Sivas'ın tamamını cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarına değinen Öztrak, "Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası 2011 yılının ikinci çeyreğinde de 827 milyar dolarmış, şimdi de 827 milyar dolar. Bunun etrafında dalgalanıp duruyoruz. 'Büyüyoruz' deniyor ya, olan bu. Doğruları yapabiliyor olsaydık, bugün rahat 1,5-2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya ulaşabilirdik." dedi.

Faik Öztrak, Türkiye'de hiçbir dönemde en yüksek kur beklentisi ile en düşük kur beklentisi arasındaki farkın bugünkü kadar açılmadığını savundu.

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Öztrak, "Enflasyon dışarıdan geliyor, bizim yönetimimizin sonucunda değil' diyorlar. Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Türkiye bunların komşusu. Rusya'da enflasyon yüzde 15, Ukrayna'da yüzde 22, Türkiye'de yüzde 80. Ne dışarıdan geliyor, bal gibi içeriden geliyor." diye konuştu.

CHP'li Öztrak, Türkiye'nin sorunlarının ve sıkıntılarının yanında çok önemli üstünlüklerinin de olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişme imkanını veriyor. Demokratik fırsat penceremiz halen açık. Genç nüfusumuz artıyor. Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyabilirsek, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkarız. Gelirimizi, refah seviyemizi AB seviyesine yakın tutarız. Avrupa'nın ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz ve küresel mutluluk endeksinde en yukarılara tırmanabiliriz. Bunun için 3 şeye ihtiyacımız var, yeni kurallar, kurumlar, kadrolar. Yeni kurallar dediğimizde tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi kastediyoruz. Yeni kurumlar dediğimiz zaman ise bu rejimin yıprattığı kurumların yeniden kurulmasını ve çağın gereklerine uygun yeni kurumların kurulmasından bahsediyorum. Yeni kadrolar dediğimiz zaman da bir an önce seçim yapılıp mental yorgunluğu güven vermeyen liyakatsiz kadroların değişmesinden söz ediyorum."

Konuşmanın ardından program basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
500
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:30:10. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement