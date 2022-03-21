CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin

21.03.2022 16:38
CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin

CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba asgari ücret ili ilgili kanun teklifi verdi. Asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Ağbaba, "Eğer iktidar bu konunda gerçekten samimi ise teklifimize destek versin ve asgari ücret bu yıl için yeniden belirlensin" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'ye verdiği kanun teklifinde, asgari ücretin enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez belirlenmesini önerdi. Ağbaba, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yıl Türkiye tarihinde belki de bir ilk yaşandı ve 2022 yılı için belirlenen asgari ücret, şubat ayında işçilerin cebine girer girmez açlık sınırının altında kaldı. Türkiye'de asgari ücret olağan bir ücret haline dönüşmüştür. Bazı araştırmalara göre, Türkiye'de aktif çalışma yaşamında yer alan işçilerin yüzde 57'sinin asgari ücret aldığı söylenmektedir. Bu durumda Türkiye'de 10 milyon civarında işçi, kendisinin ve ailesinin geçimini asgari ücret ile sağlamak zorundadır. Bu da demek oluyor ki şu anda Türkiye'de asgari ücretliler ve onların geçindirmekle sorumlu aileleri açlık sınırının altında yaşıyor.

"GERÇEK HİSSEDİLEN ENFLASYON YÜZDE 100'Ü AŞMIŞ DURUMDA"

Asgari ücret şu an açlık sınırının altında ve yıl boyunca da altında kalmaya devam edecek. Türkiye'de şu an resmi enflasyon yüzde 54,4 ama gerçek hissedilen enflasyon yüzde 100'ü aşmış durumda.

CHP'den asgari ücret için yeni kanun teklifi: Yılda iki kez belirlensin
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba.

"YASAL DEĞİŞİKLİĞİ HEMEN YAPALIM"

İktidar yetkilileri sürekli tarihi bir zamdan bahsediyor ama o zamdan eser kalmamış durumda. Ayrıca asgari ücretin yeniden belirlenmesine dair iktidar kanadından açıklamalar geliyor. Bu konuda eğer samimilerse asgari ücretin yılda bir kez belirleneceğine dair yasal hüküm var ve öncelikle bunun değiştirilmesi gerekir. Kanun teklifimizi verdik ve diyoruz ki asgari ücretin bu yıl yeniden belirlenmesine dair yasal değişikliği hemen yapalım. Eğer iktidar kanadı samimi ise kanun teklifimize destek verir ve asgari ücreti bu yıl için yeniden belirlenir."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin - Son Dakika


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