CHP'li Faik Öztrak'tan, basılacağı iddia edilen 500 TL'lik banknot yorumu: Nereden nereye - Son Dakika

CHP Parti Sözcüsü, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 liralık banknot basacağı iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"NEREDEN NEREYE"

500 lira iddiaları üzerinden hükümeti eleştiren Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Paramızı pul edenlerin, 500 liralık banknot çıkaracağı söyleniyor. Ama o da yetmez. En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bugün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.