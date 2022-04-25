CHP'li Faik Öztrak'tan, basılacağı iddia edilen 500 TL'lik banknot yorumu: Nereden nereye - Son Dakika
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CHP'li Faik Öztrak'tan, basılacağı iddia edilen 500 TL'lik banknot yorumu: Nereden nereye

25.04.2022 00:44

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 500 liralık banknot basılacağı iddiaları hakkında "En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bugün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.

CHP Parti Sözcüsü, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 500 liralık banknot basacağı iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"NEREDEN NEREYE"

500 lira iddiaları üzerinden hükümeti eleştiren Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Paramızı pul edenlerin, 500 liralık banknot çıkaracağı söyleniyor. Ama o da yetmez. En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bugün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye..." ifadelerini kullandı.

Öztrak'tan 500 TL'lik Banknot Yorumu: İlk Basıldığında 200 TL ile Alınanlar İçin Bugün 2 Tane 500'lik Bir 50'liğe İhtiyaç Var
CHP'li Faik Öztrak'tan, basılacağı iddia edilen 500 TL'lik banknot yorumu: Nereden nereye
YORUMLAR
500
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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Tekirdağ, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi CHP'li Faik Öztrak'tan, basılacağı iddia edilen 500 TL'lik banknot yorumu: Nereden nereye - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Faik Öztrak'tan, basılacağı iddia edilen 500 TL'lik banknot yorumu: Nereden nereye - Son Dakika
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