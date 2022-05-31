CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün - Son Dakika
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CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün

31.05.2022 00:06
CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün

Arka arkaya gelen zamlar sonrası benzinin litresi 25 TL'yi, motorinin litresi ise 24 TL'yi geçti. CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, akaryakıt fiyatlarını 6 TL birden düşürecek bir formül ortaya attı. Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi durumunda benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve dolar kurunun yükselmesi akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70, motorine de 97 kuruş zam gelmişti. 2 gün üst üste gelen zamlar sonrası, benzinin litresi 25 TL'yi, motorinin litresi ise 24 TL'yi aştı. Akaryakıt fiyatları sürücüleri kara kara kara düşündürürken, CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur'dan konu hakkında hükümete bir çağrı geldi.

"BENZİN VE MOTORİN 6 LİRA UCUZLAR"

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.

"ÇİFTÇİ TARLASINA DÖNER"

Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, "Halkını rahatlatmak için başta Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşçu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur" dedi.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Son zamların ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.01'e, İzmir ve Ankara'da 25,13'e çıktı. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24.45'e, İzmir ve Ankara'da ise 24,57'ye yükseldi.

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Son Dakika Ekonomi CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün - Son Dakika


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00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
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SON DAKİKA: CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün - Son Dakika
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