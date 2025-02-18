CHP lideri Özel'den çok konuşulacak altın hesabı - Son Dakika
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Ekonomi

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak altın hesabı

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CHP lideri Özel: 74 yıldır ilk kez Cumhuriyet altını asgari ücretin altında kaldıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki parti grup toplantısında Türkiye'deki ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin düşüklüğünden şikayet eden Özel, Cumhuriyet altınının 74 yıl sonra ilk kez asgari ücreti aştığına vurgu yaptı.

18.02.2025 14:19  Güncelleme: 14:39
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılı için belirlenen asgari ücret tutarının düşük kaldığına dikkat çeken Özgür Özel, 22 bin 104 lira olan asgari ücreti altınla karşılaştırdı.

"ASGARİ ÜCRET İLK KEZ TAM ALTIN ALAMAZ HALE GELDİ"

Asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı çektiğini belirten Özel, konuşmasına şöyle devam etti: Asgari ücret 1951'de belirlendi ilk olarak. Asgari ücret ilk kez bu yıl bir Cumhuriyet altını alamaz duruma gelmiş. Bu 74 yılda ilk kez yaşanmış bir durumdur ve Erdoğan'ı Ayşe teyzem ile Mehmet amcama şikayet ediyorum.

Diyanet, asgari ücretlilerin ve emeklinin fitre alabileceğini fetva etti. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Biz emekliye bir asgari ücret vereceğiz sözünü verdikten sonra onlar da biz de yapacağız dediler. 3 yıl hiçbir şey vermediler sonra 1000 TL verdiler. Emekliye verdikleri ikramiye et üzerinden hesaplandığında dörtte bire inmiş durumda.

CHP lideri Özel\'den çok konuşulacak altın hesabı

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Altını, Asgari Ücret, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP lideri Özel'den çok konuşulacak altın hesabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Hidir Akbaba:
    senin bi halttan anlamadığın belliydi zaten. ya da biliyorsun da kuş beyninle her zamanki gibi algı yaratmaya çalışıyorsun. sayın Özgür beyefendi hazretleri, altın,gümüş,elmas, hatta bitcoin vs. bunlar sınırlı madenlerdir ve sınırlı varlıkların fiyat değişimleri üzerinden hesap yapılmaz. çünkü nereye kadar yükselip düşeceği öngörülemezlik. bende sana şunu söyleyim de belki beynin alır: 74 yıldır asgari ücret ilk defa 600 doların üzerinde. otur ders çalış biraz boş algı yapacağına 113 107 Yanıtla
  • Can dostum:
    Boş Yapma Hiç Birşey Yapamıyorsunuz.. Yerinizde Sayın Bakalım 61 122 Yanıtla
  • 12345678:
    ekonomiden ne kadar anladığın belli oldu. yakında sen de mutfaktan video paylaşmaya başlarsın. 34 35 Yanıtla
  • Nis Ard:
    adamsın özgür reiz 22 40 Yanıtla
  • Nis Ard:
    Hıdır akbaba adında ki cahil, 600 doların üzerine çıktı diyor asgari ücret, o zaman buradan halka soralım hidirin dediğine göre cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücreti ... eğer öğle değil ise bütün asgari ucretliler hidiri diksin neden mi çünkü alım gücü yok ve dolar hesabı yapan kişi milletti enayi yerine koyuyor demektir ya da büyük cahildir 30 13 Yanıtla
  • ÖTÜKEN null:
    asgari ücretli tam altin mi aliyorduda şimdi alamadı. laann deliricem bu adamlar ülkenin muhalefeti . hükumet olmak istiyor birde iktidarsız. 21 12 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Derdi merkezdeki altinlar 19 11 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Son dereçe aggressiv bir şekilde size parmak gösteriyo :) 6 18 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    yahu arkadaş şu konuşma üslubunu biraz düzelt ya karşın da düşman yok oda sizin gibi bı siyasi parti çok sertsin gardaş ülkemizin güzel insanlara sevgiye ilgiye sevkate ihtiyacı var mesala PKK lilara davrandigin gibi yumuşak olabilirsin ok 5 12 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    NE YAPALIM ŞİMDİ ASGARİ ÜCRETİ 80000 TL Mİ YAPALIM ANGUSYO 5 2 Yanıtla
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