CHP lideri Özel: En düşük emekli maaşı 17 bin olana kadar mücadele edeceğiz

Partisinin grup toplantısında zam bekleyen milyonlarca emekliye de değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel en düşük emekli maaşının 17 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Özel, "Milletin derdi DEM değil, zam zam zam. Bin lira, iki bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye ve direnişe davet ediyorum" diye konuştu.

KONUŞMASINA KAMER GENÇ'İ ANARAK BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanvekili ve CHP Milletvekili Kamer Genç'i anarak başlayan Özel, "Hayat hikayesini gördükçe Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'in kazanımlarının, halkçı anlayışının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN TL OLANA DEK MÜCADELE EDECEĞİZ"

Devamla emekli maaşlarına yapılan yetersiz zamma değinen Özel, emeklilere çağrı yaptı. "Sefalet ücretini kabul etmeyin" diyen Özel, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine ulaşana kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Özel, ürünlere bir yıl içerisinde ne kadar zam geldiğini sıralayarak "En büyük zorluğu da emekliler çekiyor" dedi.

"EN BÜYÜK ZORLUĞU EMEKLİLER ÇEKİYOR"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Burada Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin söylediklerine yanıt verirsem grup toplantısı 2 saat sürer ama milletin derdi bunlar değil; milletin derdi hayat pahalılığı, geçim, enflasyon. Biz milletin derdiyle dertlenmeye, onların ihtiyaçlarını bu kürsüden anlatmaya devam edeceğiz. En büyük yangın mutfaktaki yangın. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar karşısında her geçen gün fakirleşiyor. En büyük zorluğu da emekliler çekiyor.

"İKTİDARIN EMEKLİLERLE DALGA GEÇTİĞİ BİR YIL OLDU"

Erdoğan bu yılı emekliler yılı ilan etmişti, ama bu yıl iktidarın emeklilerle dalga geçtiği bir yıla dönüştü. En çok rahat etmesi gerekenler en büyük sıkıntıda. Yıllarca bu ülkeye hizmet ettiler ama gün geldi emekli oldular. Rahat etmeleri lazım ancak rahat edemiyorlar. Her geçen gün daha kötüye gidiyorlar. Kim yüzünden; birincisi TÜİK yüzünden. TÜİK, güya hepimiz adına adil bir şekilde sahadan istatistik toplayacak, belirlediği enflasyona göre emekliye, çalışana zam verilecek.

"MİLLETİN DERDİ DEM DEĞİL, ZAM ZAM ZAM"

6 aylık enflasyon yüzde 37'ken, emeklilere yüzde 33 zam çıktı. Emeklinin cebinden nasıl para çalındığını görüyoruz. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı. 2002 yılında asgari ücretin yüzde 147 lirasıydı. Olması gereken 25 bin liraydı. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Buradan bütün emeklilere sesleniyorum; bu açlık ücretini, sefalet ücretini kabul etmeyin. Bu hafta grubumuzun üzerinde duracağı hedef 17 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Milletin derdi DEM değil, zam zam zam. Bin lira, iki bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye davet ediyorum.

"EMEKLİ HAK ETTİĞİ MAAŞI ALSAYDI EN DÜŞÜK 25 BİN LİRA ALACAKTI"

Bütün emeklilere sesleniyorum; bu açlık ücretini, bu sefalet ücretini, bu yoksulluk ücretini, sizi manavın, marketin önünden geçemez hale getiren zammı kabul etmeyin. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Buradan Bahçeli ve Erdoğan'a sesleniyorum; milletin derdi DEM değil, zam. Emekli hak ettiği maaşı alsaydı en düşük 25 bin lira alacaktı. CHP bunun için önerge veriyor, AKP- MHP bunu reddediyor. Bunu bilin."