CHP, ek MTV düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak - Son Dakika
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CHP, ek MTV düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak

07.07.2023 15:45

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MTV zamlarına karşı herkesin dava açması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını ve muhalefet olarak herkesin hakkını savunacaklarını söyledi. Başarır, MTV düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade etti.

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. Kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyleyen CHP'li Ali Mahir Başarır ise "Herkes MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı. Bu zamlara 85 milyon tepki vermeli. Türkiye sahipsiz değil, sahipsiz de kalmayacak. Tahakkuk etmiş bir vergi, ödenmiş bir vergi bir kez daha alınıyor. O yüzden biz de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz." dedi.

2 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

"TÜRKİYE SAHİPSİZ DEĞİL"

Karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Herkes MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı. Bu zamlara 85 milyon tepki vermeli. Türkiye sahipsiz değil, sahipsiz de kalmayacak. Bize oy veren veremeyen herkesin hakkını muhalefet olarak savunacağız" dedi.

"ANAYASA'NIN 3. VE 73. MADDESİNE AYKIRI BİR DURUM VAR"

Başarır, açıklamasının ardından basından gelen "MTV düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak mısınız? sorusuna, "Tabii bu konuyu değerlendireceğiz. Ayrıca yurttaşlarımızın da dava açma hakkı var. Çünkü Anayasa'nın 3. ve 73. maddesine net bir şekilde aykırı bir durum var. Çünkü tahakkuk etmiş bir vergi, ödenmiş bir vergi bir kez daha alınıyor. O yüzden biz de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Yurttaşlarımız bu vergiyi ödemek zorunda değil" cevabını verdi.

YORUMLAR (2)
  • mücahid: chp yi hiç sevmem,ama bu konuda haklılar.Esnaf tüccar kafasıyla devlet yönetilmez!!Herkes babadan mirastan zengin degil ki!!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Sml Pmk: Dava Mava "KARAR VER" açabiliyorsan aç. Başka türlü bu gidişe dur diyecek yok. Günden güne dibe batıyoruz. Ha o zamlar da sus payı, göstermelik. Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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