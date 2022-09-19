CHP'den "fındık kanunu" teklifi - Son Dakika
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CHP'den "fındık kanunu" teklifi

19.09.2022 14:12
CHP'den "fındık kanunu" teklifi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, hazırladıkları 2'si geçici 33 maddeden oluşan fındık kanunu teklifine ilişkin, "Biz bu konuyu çözdüğümüzde milli bir davayı çözmüş olacağız." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, hazırladıkları 2'si geçici 33 maddeden oluşan fındık kanunu teklifine ilişkin, "Biz bu konuyu çözdüğümüzde milli bir davayı çözmüş olacağız." dedi.

Adıgüzel, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, bir süredir üzerinde çalıştıkları fındık kanunu teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nde bir fındık kanunu olmadığını ifade eden Adıgüzel, "Bu konuda yaptığımız çalışmayla tüm paydaşları içerisine alan üreticiden sanayicisine, ihracatçısına, topraktan gümrüğe kadar bütün sektörün sorunlarını içeren bir fındık kanunu olsun istedik." diye konuştu.

Adıgüzel, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları kanun teklifini nihayet sonuçlandırmayı başardıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta bu kanun teklifini Cumhuriyet Halk Partisi grubuna verdik. Sayın genel başkanımızın takdiri ve grubun onayıyla genel kurula sunduk." dedi.

Fındığın bölge için önemine işaret eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız fındıkta yaşanan sorunları çözmek. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanının verdiği taban fiyatına kafa tutan, devlete kafa tutan bir anlayışı asla kabul etmeyiz. Benim Sayın Erdoğan ile fikirlerim örtüşmeyebilir. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanının açıkladığı fiyata karşı kafa tutan anlayışın da karşısında oluruz. Biz bu konuyu çözdüğümüzde milli bir davayı çözmüş olacağız."

Adıgüzel, fındık kanunu teklifinin tüm paydaşların fikirleri alınarak hazırlandığını da söyledi.

Fındık kanununun 2'si geçici olmak üzere tamamı 33 maddeden oluştuğunu kaydeden Adıgüzel, "Biz bunu meclis genel kuruluna verdik. Meclis açılır açılmaz da gündeme alınırsa oturur beraber bu işi yaparız. Ayrıca kanun teklifinin birer nüshasını tüm fındık sektör paydaşlarına bugünden itibaren gönderiyoruz. Biz halen bu kanun teklifinin üzerine tartışılsın istiyoruz. Komisyonda üzerine rahat çalışılsın istiyoruz. Genel kurul aşaması öncesinde tüm halkımızı bu konuda katkı vermeye çağırıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP'den 'fındık kanunu' teklifi - Son Dakika

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