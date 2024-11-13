Çiftçiler AB'ye MERCOSUR Anlaşmasını Protesto etti - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçiler AB'ye MERCOSUR Anlaşmasını Protesto etti

Çiftçiler AB\'ye MERCOSUR Anlaşmasını Protesto etti

Brüksel'de çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile planladığı serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

13.11.2024 15:50
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Brüksel'de çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB), Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile yapmayı planladığı ve et ürünlerini de kapsayan serbest ticaret anlaşmasını protesto etti.

Belçika'daki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yaklaşık 200 çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi önündeki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydana sembolik olarak 5 traktör getiren çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı.

Çiftçilerin açtığı "Tarım için canımı veriyorum", "Tarımın geleceği için MERCOSUR'u durdurun", "AB-MERCOSUR anlaşması tarım, çevre ve insan haklarına zararlı" yazılı afişler, bazı traktörlerin üzerine asıldı.

Gösteriye Hollanda, Fransa ve İspanya'dan çiftçiler de katıldı.

Çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile 1999'dan bu yana yürüttüğü ve gelecek ay tamamlanması beklenen serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini istedi.

Anlaşma ile AB'nin MERCOSUR ülkelerinden tarım ürünleri ve et ithalatının önünün açılması öngörülüyor. AB yetiştiricileri, bölgeden ucuz et ithalatına "haksız rekabet" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çiftçiler AB'ye MERCOSUR Anlaşmasını Protesto etti - Son Dakika

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