Kayseri Ziraat Odaları, çiftçinin hububat fiyatlarının açıklanmasını bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Ziraat Odaları, çiftçinin hububat fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

Kayseri Ziraat Odaları, çiftçinin hububat fiyatlarının açıklanmasını bekliyor

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçinin hububat fiyatlarının açıklanmasını beklediğini söyleyerek, Türk çiftçisini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanması beklentisinde olduklarını belirtti. Güneş, Tarım ve Orman Bakanı ve TMO Genel Müdüründen hububat fiyatlarının acilen açıklanmasını talep ettiklerini ifade etti.

28.05.2024 13:15
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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçinin hububat fiyatlarının açıklanmasını beklediğini söyleyerek, "Türk çiftçisini mağdur etmeyecek bir fiyat açıklanması beklentimizdir" dedi.

Çiftçileri mağdur etmeyecek fiyatların açıklanmasını istediklerini söyleyen Abdulkadir Güneş, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü bizden bir fiyat istedi hububatlar konusunda. Biz de görüş ve önerilerimizi bir yazı ile bildirdik. Fakat şu ana kadar daha Türkiye'de hububat fiyatları açıklanmadı. Türkiye çiftçisinin en büyük beklentisi şu anda hububat fiyatlarının bir an önce açıklanması. Tarım ve Orman Bakanımız bununla ilgili bir açıklama yaptı. 'Hiçbir çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz. Herkesin hububatını alacağız. Almayacağız gibi söylemlere inanmayın' dedi. Biz de Bakanımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah bizlerin girdi maliyetleri dikkate alınarak çiftçinin zarar etmeyeceği bir şekilde biz ziraat odaları, Kayseri çiftçisi olarak hububat fiyatlarının acilen açıklanmasını istiyoruz. Çünkü fiyat açıklanmazsa biz önümüzü göremiyoruz. Eğer fiyat açıklanmazsa geçen sene tüccarların yaptıklarını bu sene de yaparlar diye kuşkularımız var. Bakanımızdan ve TMO Genel Müdürümüzden bir an önce hububat fiyatlarının açıklanmasını talep ediyoruz" dedi.

Güneş, girdi fiyatının altında bir rakam açıklanmasını istemediklerini söyleyerek, "Rakamları kendileri biliyor, maliyeti kendileri biliyor. Çünkü Türkiye genelinde maliyetler toplandı. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığında da TMO Genel Müdürlüğünde de bunların maliyet fiyatları var. Onlar dikkate alınarak Türk çiftçisini mağdur etmeden iyi bir fiyat açıklanması beklentimizdir. Güneydoğu'da, Adana'da, Hatay'da, Mersin'de hububat hasadı başladı. Orada TMO alım yapıyor ancak fiyat belli değil. Onlar da taahhütname ile veriyorlar. İstediğin zaman ürününü oradan alabilirsin. Fiyat açıklandığında beğenirsen oraya da verebilirsin. Taahhütnameyi beklemeden bir an önce fiyatların açıklanması bizim çiftçimizin beklentisidir. İnşallah açıklanacak fiyatın bizi mağdur etmeyeceği noktasında bir beklentimiz var. Maliyetin altında bir fiyat açıklanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bir de geçen yıl olduğu gibi TMO'nun bütün çiftçilerin ürünlerini alması da taleplerimiz arasında. Biz müdürümüzle de iletişim halindeyiz. Fiyatlar açıklandığı zaman bize talimat gelir. Bir beklentimiz var, inşallah en kısa zamanda da açıklanmasını da bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri Ziraat Odaları, çiftçinin hububat fiyatlarının açıklanmasını bekliyor - Son Dakika

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