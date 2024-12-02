Çiftçilere Elektrik Faturası Avantajı

Ekonomi

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, elektrik faturalarındaki avantajdan yararlanmaları için tarımsal sulama abonelerine sezon kapanış başvurusunda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik abonelik, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, tarımsal sulamanın sona erdiği bugünlerde çiftçilere sezon kapanışı yapmaları için hatırlatmada bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Tamer Akaslan, trafolu tarımsal sulama abonelerinin kış sezonunda sulama yapmadıkları için dönemsel abonelikten yararlandıklarını belirterek, "Tarımsal sulama abonesi olan çiftçiler, aboneliklerini mayıs-haziran aylarında başlatıp ekim-kasım aylarında sonlandırıyor. Böylece sulama yapmadıkları süre boyunca elektrik faturası ödemiyorlar. Bu avantajdan yararlanmak için çiftçilerimizin son tüketim faturalarını ödedikten sonra sezon kapanışı başvurusu yapmaları yeterli." bilgisini paylaştı.

Akaslan, çiftçilerin sezon kapanışını bulundukları yerden telefonla yapabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Abonelerimiz, 0850 933 3 999 numaralı çağrı merkezimizi arayarak sezon kapanış başvurusu yapabilir. Dileyen tarımsal sulama abonelerimiz, 5 ilimizde bulunan 18 Müşteri Hizmet Merkezi'ni de tercih edebilir. Öte yandan ödemeler konusunda üç banka ile anlaşmamız bulunuyor. Tarımsal sulama abonelerimiz Denizbank Üretici Kart, İş Bankası İmece Kart ve Yapı Kredi Verimli Kart'ın avantajlı ödeme seçeneklerinden yararlanabilir. Abonelerimiz bu bankaların yanı sıra tüm PTT şubelerinde ve anlaşmalı N Kolay bayilerinde de işlemlerini kolayca tamamlayabilir."