Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere yönelik müjdeli bir haber verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Pakdemirli, 107 milyon 557 bin liralık destek ödemesinin hesaplara yatmaya başladığını söyledi.
Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı.
Toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun."
Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı - Son Dakika Ekonomi