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Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı - Son Dakika

Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı

19.11.2021 16:14

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere yönelik 107 milyon 557 bin liralık destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçilere yönelik müjdeli bir haber verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Pakdemirli, 107 milyon 557 bin liralık destek ödemesinin hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı.

  • Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL,
  • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL,
  • Sertifikalı Tohum Ãœretim Desteği kapsamında 842 bin 579 TL.

Toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun."

Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:

Bekir Pakdemirli, Türk Lirası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı - Son Dakika
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