Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım

Haberin Videosunu İzleyin
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
30.01.2026 11:27  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Haber Videosu

6 Şubat 2023'teki depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da üreticiler mandalinaya alıcı bulmakta zorlanıyor. Samandağlı narenciye üreticisi Niyazi Arslan, kilosu için 4.5 TL'ye bile alıcı çıkmadığını belirterek "1 ton mandalina satacağım, 1 kilo kıyma alacağım" dedi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılı yaklaşırken Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede narenciye üreticisi Niyazi Arslan, mandalinayı kilogramı 4,5 TL'den ilana koymasına rağmen alıcı bulamadığını ve yanlış tarım politikaları nedeniyle üreticinin zarar ettiğini söyledi.

Arslan, "Ben kalp hastasıyım. 4,5 TL bugün ilan verdim. 6 TL veren olmadı. Bana ne kalacak? Bak şimdi bu biraz çürümüş, yumuşamış. Bunu almayacak. Bana kiloda 1 TL para kalıyor. 1 ton mandalina satacağım, 1 kilo kıyma alacağım. Burada yanlış tarım politikası var. Adana'da pamuk ekilecek alanlara Tarım Bakanlığı olarak veya Ziraat Odaları olarak narenciye ekimi izni verirseniz sonuç böyle olur." dedi.

"BİZİ ETKİLEYEN ÇUKUROVA'NIN YANLIŞ TARIM POLİTİKASI"

Depremin ticareti vurduğunu söyleyen çiftçi, "Adana'da 400 bin, 500 bin dönüm araziye mandalina ekilmiş. Depremden sonra ihracatçıların çoğu Adana'ya taşındı. Burada işçi sıkıntısı çekiyoruz. Bir tüccarı düşünün. İç piyasaya götürecek. Adana ile Hatay arasında 180-200 km mesafe var. Burada yakıt farkının eklenmesi lazım. İşçi de bulamayacak. Oradaki malı tercih ediyor ve alıyor. Bizi etkileyen Çukurova'da yanlış tarım politikası. Kim bu izni vermişse hata yapmış. Orada pamuk ektir, buğday, kuru fasulye, nohut, mercimek ektir. Sen bunları dışarıdan ithal ediyorsun. Samanı dışarıdan ithal ediyorsun. Çukurova'yı narenciyeye çevirirsen sonuç böyle olur. Örneğin; Ankara Belediyesi nasıl kent lokantası yapıyorsa, Hatay'dan her ay, hizmet anlayışı içerisinde belediye olarak üreticiden tüketiciye aynı fiyattan al. 5 TL'den benden alsın. Tüketiciye 5 TL'ye versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Niyazi Arslan, Ekonomi, Hatay, Kıyma, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kurt Selim Kurt:
    dün pazarda kilosu 100 tl idi 8 1 Yanıtla
  • Yüksel Anlaş Yüksel Anlaş:
    hayırdır son dakika mesajımı beğenmedin her halde işine gelmedi galiba ? 1 0 Yanıtla
  • Ömer Özen Ömer Özen:
    o zaman biz niye 40 liraya 50 liraya alıyoruz veya alamıyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü

12:00
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı
11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:18:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.