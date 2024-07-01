Çiğli havada hasat edilip depoya konan limonlar çürüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Çiğli havada hasat edilip depoya konan limonlar çürüdü

Adana'da sezonunda para etmeyen limonlar, depoda çürüyünce fiyatları arttı. Limonların kilogram fiyatı şu anda halde 50 liradan, market ve pazarlarda ise 70-80 liradan satılıyor. Limon fiyatlarının yaklaşık 1,5 ay sonra başlayacak hasat ile birlikte düşeceği belirtiliyor.

01.07.2024 18:49
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Çiğli havada hasat edilip depoya konan limonlar çürüdü

Sezonunda para etmeyen limon halde 50 lira

Adana'da para etmediği için kesilen limon depoda çürüyünce fiyatlar arttı

ADANA - Adana'da sezonunda dalında kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle satılamadığı için ağaçları kesilen limon, depoda çürüyünce şuanda halde kilogramı 50 liradan, market ve pazarlarda ise 70-80 liradan satılıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da 150 bin dönüm alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonun hasadı 2023 yılının Eylül ayında başladı. 600 bin tona yakın rekolte beklenen limonun ilk hasatta kilosu 4-5 liraya satılırken, talep olmaması nedeniyle bahçede kilogramı 30 kuruşa kadar geriledi. Mayer cinsi limona talep gelmeyince ürünlerini satamayan çiftçiler bir bir limon ağaçlarını söktü. Kimi üretici motorlu testere ile ağaçlarını keserken, kimi üretici de kepçeyle söktü.

Şimdi fiyat 70-80 lira

Ancak soğuk hava depolarına gönderilen dikenli limonun yüzde 50-60'ı çürüdüğü için şuanda halde kilogram fiyatı 50 liradan, market ve pazarlarda ise 70-80 liradan satılıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Başkan Doğan, depodaki limonların çürümesinin fiyatları yükselttiğini belirterek, "Şu anda halde 1. kalite limon 50 lira. İkinci kalite limon ise 25-30 liradan satılıyor. 2023 yılında mayer cinsi limon para etmedi ve üretici ağaçlarını kesip limonları çöpe attı. Kasım ve Aralık ayında hasadı yapılan limonlar ise depoya az konuldu. Bunun da en büyük nedeni tarım işçisi sorunu yaşadık ve geçen sene çiftçi limondan para kazanamamıştı. Bu sene ise limon hasadı havada çiğ varken yapıldı ve o şekilde depoya konan limonlar çürüdü" diye konuştu.

"Fiyatlar 1,5 ay sonra düşecek"

Limon fiyatlarının yaklaşık 1,5 ay sonra başlayacak hasat ile birlikte düşeceğini kaydeden Doğan, "Limonların depoda yüzde 50-60'ı çürüdü. O nedenle de fiyatlar yükseldi. En erken şuanda 1,5 ay sonra limon hasadı yapılacak. O hasat yapıldığında fiyatlar düşecek. Limonun fiyatı hiç bu kadar yükselmemişti. Bu sene piyasaya limon az girdi ve depoya giren limonların yüzde 50-60'ı çürüdü. Bu nedenle de fiyatlar yükseldi" dedi.

"Üzgünüz"

Öte yandan Yüreğir Ziraat O Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sezonunda para etmediği için ağaçları kesilen limonun şuanda bu kadar yüksek fiyattan satıldığı için üzgün olduklarını söyledi.

(UMT-FKE-ÖK-E)

Kaynak: İHA

Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiğli havada hasat edilip depoya konan limonlar çürüdü - Son Dakika

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