Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor - Son Dakika
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Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor

28.02.2022 12:18

Son dakika haberine göre Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyorKARS Çıldır Gölü son günlerde yoğun ilgi görüyor.

Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor

KARS Çıldır Gölü son günlerde yoğun ilgi görüyor. Kent dışından gelen vatandaşlar ise Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün bu tutan yüzeyi Kars ve Ardahan'ın ekonomisini canlandırdı. Canlanan ekonomiyle birlikte göl etrafından bulunan balıkçı restoranlar, tesisler ve atlı kızakçıların da yüzü güldü.

Doğu Ekspresi, Turistik Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan kentten ayrılmıyor. Göl üzerinde uzun süre geçiren turistler esnafında yüzünü güldürüyor. Günlük yeme-içme ihtiyaçlarını göl etrafında bulunan işletmelerde karşılayan turistler, atlı kızak sahiplerine de adeta can suyu oldu.

Buz tutan gölün üzerine çıkmak için insanlar adeta birbirleriyle yarışıyorken, Kars ve Ardahan esnafı da bundan payını fazlasıyla alıyor. Kars ve Ardahan zaman geçiren vatandaşlar da kendilerine gösterilen ilgiden memnun kalıyor.

Kars'ın hak ettiği yerde olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, "Daha hak ettiği değeri daha bulmuş değil Kars ve etrafı, inşallah turistik trenler çoğaltılır. Diğer trenlerle birlikte ulaşım ağında iyi bir nokta yakalanırsa Kars'a daha çok kişi gelir ve ülkemiz dünyaya tanıtılır. Herkes Kars'tan memnun, doğasını, insanını, yemeğini çok seviyor. Çok memnunlar" dedi.

Avrupa'nın birçok şehrinde bulunduğunu ifade eden Merve Bildik, "Avrupa'nın bir çok şehrinde bulundum ben ve gerçekten Kars benim gördüğüm en eşsiz yerlerden birisi, buz deneyimi, kar deneyimi, insanların cömertliği başka hiçbir yerde yok. O yüzden ben çok keyif aldım. 4 gündür buradayım. O yüzden doğunun çok keyifli ve insanlarının çok hayırsever olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Çıldır Gölü'ne gelenlerin çoğunluğu atlı kızağa binmek ve buz tutan göl üzerinde gezmek için saatlerce sırasının gelmesini bekliyor. Sırası gelenler ise atlı kızakla gezerek buz üstünde kaymanın heyecanını yaşıyor. Çıldır Gölü üzerinde kızaklara binip gezinti yapan vatandaşlar, doğal güzelliğin tadını doyasıya çıkarıyor.

Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor
Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor
Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor
Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor
Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor
Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor

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Doğu Anadolu Bölgesi, Çıldır Gölü, Ardahan, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Çıldır Gölü Kars ve Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor - Son Dakika


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