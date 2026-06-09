Çılgın Loto'da Rekor İkramiye: 1 Milyar 110 Milyon TL - Son Dakika
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Çılgın Loto'da Rekor İkramiye: 1 Milyar 110 Milyon TL

Çılgın Loto\'da Rekor İkramiye: 1 Milyar 110 Milyon TL
09.06.2026 17:44
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Adana'da Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye 1 milyar 110 milyon TL'yi kazanan talihliye çıktı.

TÜRKİYE şans oyunları tarihinin ve Çılgın Sayısal Loto tarihinin en büyük ikramiyesi olan 1 milyar 110 milyon liralık ikramiye Adana Yüreğir'de bulunan şans oyunları bayisinden oynayan talihlinin oldu. Bayi işletmecisi Güngör Özyurteri, "İkramiyeyi kendim kazanmışım gibi sevindim" dedi.

Çılgın Sayısal Loto'da Türkiye şans oyunları tarihinde bir ilke imza atıldı. Türkiye şans oyunları tarihinin ve Çılgın Sayısal Loto tarihinin rekor ikramiyesi 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen çekilişte sahibini buldu. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinden oynayarak 6 bilen talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL tutarındaki büyük ikramiye 28, 30, 39, 48, 55, 68 sayılarına isabet etti.

ŞANS OYUNLARI TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK İKRAMİYE

1 milyar 110 milyon TL'lik ikramiye Türkiye şans oyunları tarihinde verilen en yüksek ikramiye oldu. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto'da çıkan en yüksek ikramiye, 9 Nisan 2025'te gerçekleşen çekilişte Milli Piyango Online'dan oynayarak 6 bilen 1 talihlinin kazandığı 756 milyon 28 bin 278 TL'lik ikramiye olmuştu.

'KENDİM YAKALAMIŞIM GİBİ SEVİNDİM'

Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeşans oyunları bayisi işletmecisi Güngör Özyurteri (64), 2 yıldır Milli Piyango şans oyunları bayiliği yaptıklarını ve Cumhuriyet döneminin en büyük ikramiyesini yakalayan vatandaşa vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Güngör Özyurteri, "İkramiyeyi kendim kazanmışım gibi sevindim. Bayimiz aracılığıyla bir vatandaşımızı zengin ettik. İkramiyeyi kazanan vatandaşa şimdiden hayırlı olsun. Allah herkese bu kısmeti nasip etmez, iyi ve güzel işlerde kullansın" diye konuştu.

İşletmede çalışan ve talihlinin kuponunu oynatan Sefa Etike (42) ise "İkramiyelerin çok yüksek olduğunu görünce dayımla yaptığımız görüşme sonrası bayilik de aldık. Genelde makinede durup, kuponları yatıran benim. Gün geçtikçe oyunlara olan ilginin arttığını görüyoruz. Dün de 4 vatandaşımız bu oyunu oynadı. Hepsini de çok iyi tanıyorum. Ellerimle bu kuponu yatırmış olmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Bayiden talihli ile birlikte aynı gün oyun oynadıklarını söyleyen Hasan Sakar (56) da ikramiyeyi kazanan vatandaşın durumu kötü olup okumak isteyen gençlere ve çocuklara destek olmasını beklediğini söyledi. Aynı mahallede yaşayan Zeynep Bakşi (34), büyük ikramiyenin Adana'ya çıkmasının kendilerini sevindirdiğini, kendisine çıkması halinde öncelikli olarak bir tatilin ardından parayı yatırım yaparak değerlendireceğini belirtti.

Kaynak: DHA

Çılgın Sayısal Loto, 3. Sayfa, Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çılgın Loto'da Rekor İkramiye: 1 Milyar 110 Milyon TL - Son Dakika

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