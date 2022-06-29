Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk beş ayda yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk beş ayda yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı

29.06.2022 14:28
Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk beş ayda yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı

Çin'de devlet şirketlerinin karları, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azaldı.

Çin'de devlet şirketlerinin karları, yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 azaldı.

Maliye Bakanlığının verilerine göre, merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin toplam karları, Ocak-Mayıs 2022'de yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 1,65 trilyon yuana (yaklaşık 243,5 milyar dolar) indi.

İşletme gelirleri yüzde 9,2, harcamalar ise 15,7 arttı.

Borçların varlıklara oranı, yıllık yüzde 0,1 artarak mayıs sonu itibarıyla yüzde 64,3'e yükseldi.

Merkezi hükümet tarafından idare edilen devlet şirketlerinin ise işletme gelirleri yıllık yüzde 12,2, karları yüzde 0,4 arttı.

Çin'de yıl başından bu yana başta en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde Kovid-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

YORUMLAR
500
Dünyanın en yüksek yapıları - Guangzhou CTF Finans Merkezi Dünyanın en yüksek yapıları - Guangzhou CTF Finans Merkezi Çin'de akaryakıt fiyatları petrolün varil fiyatının 130 doları aşması durumunda sübvanse edilecek Çin'de akaryakıt fiyatları petrolün varil fiyatının 130 doları aşması durumunda sübvanse edilecek
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk beş ayda yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:45:39. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de devlet şirketlerinin karları ilk beş ayda yıllık bazda yüzde 6,5 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement