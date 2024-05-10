Çin'de Otomobil İhracatı Artarken İç Satışlar Geriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Otomobil İhracatı Artarken İç Satışlar Geriliyor

Çin\'de Otomobil İhracatı Artarken İç Satışlar Geriliyor

Çin'de nisanda otomobil ihracatı artarken, ülke içindeki otomobil satışları geriledi. Nisan ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 5,8 azalarak 1,55 milyon düzeyinde kaldı. Otomobil ihracatı ise yıllık yüzde 38 artışla 417 bin adede ulaştı. NEV satışlarının payı ise nisanda yüzde 43,5'e çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

10.05.2024 17:03
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Çin'de nisanda otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre artarken, ülke içindeki otomobil satışları yıllık ve aylık olarak geriledi.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, nisan ayında ülkede satılan otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8, önceki aya göre yüzde 9,6 azalarak 1,55 milyon düzeyinde kaldı.

Otomobil ihracatı ise yıllık yüzde 38 artışla 417 bin adede ulaşırken marttaki güçlü artış ivmesini sürdürdü. Martta ihraç edilen otomobil sayısı yıllık bazda yüzde 39 artış kaydetmişti.

ABD ve Avrupa ülkelerinin, Çin'de elektrikli araç üretiminde devlet destekleriyle iç talebi aşacak düzeyde yaratılan kapasite fazlasının küresel rekabeti olumsuz etkileyeceğine dair endişelerin dile getirildiği bir dönemde, ülkede otomobil piyasasında iç talep zayıfken ihracatın güçlü artışını sürdürmesi dikkati çekiyor.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongşu, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Çin'den ithal elektrikli otomobillere başlattığı sübvansiyon soruşturmasının Avrupa ülkelerine ihracatı olumsuz etkilediğini ancak Çin üreticilerin Güney Amerika, Avustralya ve Güneydoğu Asya pazarlarına ihracat olanaklarını araştırdığını belirtti.

Cui, yerel üreticilerin iç pazardaki artan rekabette başarılı olabilmek için yurt dışına odaklanmasının şart olduğunu vurguladı.

NEV satışlarının payı rekor seviyeye çıktı

Otomobil satışları içinde "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçlarının satışlarının payı nisanda yüzde 43,5'e çıkarak en yüksek aylık seviyeye ulaştı.

Nisanda elektrikli araçların (EV) satışları yıllık bazda yüzde 12,1 artarken şarj edilebilen hibrit araçların (PHEV) araçların satışları yüzde 64,2 yükseldi. Buna karşın mart ayına kıyasla EV satışları yüzde 6,3, PHEV satışları ise yüzde 4,7 düşüş kaydetti.

Çin hükümeti, NEV satışlarının oranını 2027'de yüzde 45'e çıkarma hedefi koymuştu. Otomotivde yeni enerji dönüşümünün beklenenden daha hızlı gerçekleştiği gözleniyor.

Öte yandan tamamıyla elektrikli araçlarda artan rekabet ve fiyat savaşlarına karşın Çin'in otomobil satışları ve ihracatının büyük bölümünü PHEV kategorisinde araçlar oluşturuyor. Çin, bu segmentteki küresel pazar payı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 70'e ulaştı.

Geçen yıl 4,91 milyon araç ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, yeni enerji araçlarının üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.

Kaynak: AA

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