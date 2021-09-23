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Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı - Son Dakika

Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı

23.09.2021 10:54
Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı, System.String[]

Türkiye'den Çin'e tavuk ihraç eden ilk firma olan Gedik Piliç, yıllık ihracat hedefine 8 ayda ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'den Çin'e tavuk ihraç eden ilk firma olan Gedik Piliç, yıllık ihracat hedefine 8 ayda ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Çin'in de aralarında bulunduğu 55 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "2021 yılında 80 milyon dolar ihracata ulaşacağız" dedi.

1968 yılından bu yana kanatlı sektörünün lider beyaz et üreticilerinden birisi olan Gedik Piliç, ihracat alanını genişleterek Çin'e ilk kez tavuk ihraç etmeye başlamıştı.

Çin Hükümeti yetkililerin uzun süren denetimleri sonucunda, Türkiye'den yeterlilik alabilen tek firma olan Gedik Piliç, dünyanın en kalabalık ülkesine tavuk göndermeye devam ediyor. 2020 yılı Kasım ayından beri Çin'e tavuk ihracatı yapan Gedik Piliç, her ay bu ülkeye 40 konteyner tavuk gönderiyor. Kanatlı sektöründe yakaladığı bu başarıyla yıllık 25 milyon dolar ihracat hedefleyen Gedik Piliç, bu rakama 8 ayda ulaşarak ihracat çıtasını bir kademe daha yükseltti.

Türkiye'de birçok teknolojik yeniliği ilk kullanan entegre tesis olarak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "Sektörde Çin'e açılan ilk firmayız. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında başladık. Kasım ayından Ağustos ayına kadar yaklaşık 8 ayda yapmış olduğumuz ihracat, bizim 1 yılda düşünmüş olduğumuz ihracatı tamamladı. Çin'e yapacak olduğumuz ihracatın 25 milyon dolar olacağını söylemiştim. Şu anda 2021 yılı için 40-45 milyon dolar civarında bir ihracatımız olacak diye düşünüyorum. 2020 yılı ayrı, orada tahmini 5 milyon dolar ihracatımız oldu. Biz yaklaşık 35 bin ton Çin'e ihracatımız var. Bunun yüzde 30-35'i ayak, geriye kalan yüzde 65-70 ise but, baget ve kanat gibi ürünler olarak gitti. Bunun dağılımı da her ay eşit miktarlarda yaklaşık 3-4 bin ton olarak değişiyor" dedi.

"Çinliler biyogüvenlik ve hijyen açısında Gedik'i tercih etti"

Çinlilerin Gedik Piliç'i tercih etmesinde biyogüvenlik ve hijyen konusunda verilen güvencenin etkili olduğuna dikkat çeken Osman Gedik, "Türkiye'de sektörde Çin'e açılan tek firma biziz. Bu Çin Tarım Bakanlığından gelen heyet Türkiye'deki bizim sektörümüzdeki firmaları denetledi. Bunların içerisinde bizi seçtiler. Bunun nedeni biz teknolojiye yatırım yaptık. Biyogüvenlik ve hijyen konularında bizi daha iyi gördükleri için Çin Hükümeti bizi kabul etti. Öyle gözüküyor ki bu ihracat büyüyerek gidecek. Bu yıl 45 milyon dolara ulaşacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da artarak gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Gedik Piliç büyümeye devam ediyor"

Çin ile birlikte 50 - 60 ülkeye daha ihracat yaptıklarını kaydeden Osman Gedik, şöyle konuştu:

"Dünyanın her tarafına ürün gönderiyoruz. Avrupa ve Amerika hariç tüm ülkelere ürünlerimiz gidiyor. İhracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada Çin yer alıyor. İşlenmiş de var, pişmiş tarafından hazır ürün de var. Sonrasında Filipinler, Rusya, Gürcistan, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri geliyor. Tüm Afrika ülkelerine ihracatımız var. Özellikle parça ürünlerden gidiyor. Toplam ihracatımız 2021 yılında 80 milyon dolara ulaşacağız diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl 15-20 milyon dolar yapmıştık, bu yıl 4 kat büyüdük. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğiz. Bizim yakaladığımız bu başarıda Bakanlığımızın ve Bakanlığımızın tüm çalışanlarının bize çok katkısı olmuştur. Ben onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum." - DENİZLİ

Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı
Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı
Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çin'e ihracat yapan ilk firma olan Gedik Piliç, 1 yıllık hedefine 8 ayda ulaştı - Son Dakika
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