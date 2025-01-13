Çin İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin İhracatı Rekor Kırdı

Çin, 2024'te ihracatta yüzde 5,9 artışla 3,58 trilyon dolara ulaşarak rekor dış ticaret fazlası kaydetti.

13.01.2025 13:19
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Çin'in ihracatı, yıl sonunda, Donald Trump'ın göreve geldiğinde gümrük tarifelerini yükselteceği beklentisiyle artarken rekor düzeyde ihracat fazlası kaydedildi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Aralık 2024 dönemi ve 2024 yılının tümünü kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ???????2024'te ihracat yıllık bazda yüzde 5,9 artışla 3,58 trilyon dolar, ithalat ise yüzde 1,1 artışla 2,59 trilyon dolar oldu. Dış ticaret fazlası yıl sonunda 992,1 milyar dolara çıkarken tüm yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aralıkta ihracat yüzde 10,7 artışla kasımdaki yüzde 6,7'lik artışın üzerine çıkarken kasımda yüzde 3,9 azalan ithalat aralıkta yüzde 1 arttı.

ABD'ye yapılan ön sevkiyatlar artışta etkili

Analistlere göre ihracattaki artışta Çinli ihracatçıların ABD'den Trump'ın göreve geldiğinde gümrük tarifelerinin artacağı beklentisiyle yıl sonunda büyük miktarda ön sevkiyat yapması etkili oldu.

Çin'in ABD'ye ihracatı aralıkta yüzde 15,5 artarken yıl boyunca yüzde 4,9 artış kaydetti.

2024'te Çin'in Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yüzde 18,9, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 12, Rusya'ya yüzde 4,1 arttı.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımı 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 7,1 arttıktan sonra martta yüzde 7,5 azalmış, ardından nisanda yüzde 1,5, mayısta yüzde 7,6, haziranda yüzde 8,6, temmuzda yüzde 7, ağustosta yüzde 8,7, eylülde yüzde 2,4, ekimde yüzde 12,7 ve kasımda yüzde 6,7 yükselmişti.

Trump'ın tarife planı

Gümrükler Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Vang Lingcün, 2024 verilerinin açıklandığı basın toplantısında, "Çin dünyanın en büyük mal ihracatçısı konumu perçinlendi." ifadesini kullandı.

İhracat, Çin'in ekonomide sıkıntılar yaşadığı 2024'te büyümenin önemli bir motoru haline geldi. Çin'in ürettiği elektrikli araçlar, bataryalar ve güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi yeni enerji donanımlarına talebin artması iç talebin zayıf olduğu bir dönemde büyüme ivmesi yarattı.

Ancak ABD, Kanada, Brezilya, Türkiye ve son olarak AB ülkelerinin, yerel endüstrilerini koruma kaygısıyla Çin'den ithal elektrikli araçlara gümrük tarifeleri getirmesi, yeni dönemde bu ürünlerin ihracatını olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan Çin'in en büyük ikili ticarete sahip olduğu ABD'de Trump'ın Çin'den ihraç edilen ürünlerin gümrük tarifelerini yüzde 60'a kadar yükseltebileceğini ifade etmesi, belirsizlik kaynağı olarak görülüyor.

İthalat iki ay sonra arttı

Çin'in ithalatı önceki iki aydaki sert düşüşün ardından aralıkta arttı. Ülkede iç talebin ve tüketici güveninin zayıflığı ithalatta uzun süreli durgunluğa yol açmıştı.

2024'ün ilk 2 ayında yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, martta yüzde 1,9 gerilemiş, nisanda yüzde 8,4, mayısta ise yüzde 1,8 artmıştı. Haziranda yüzde 2,3 azaldıktan sonra temmuzda yüzde 7,2 artan ithalat, ağustosta yüzde 0,5 ve eylülde yüzde 0,3 artışlarla durgun seyretmiş, ekimde yüzde 2,3, kasımda ise yüzde 3,9 ile sert düşüş göstermişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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