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Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adore Magic City ticari seferine başladı - Son Dakika
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Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adore Magic City ticari seferine başladı

Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adore Magic City, Şanghay'dan demir alarak ticari seferine başladı. 323 metre uzunluğunda ve 135 bin 500 ton ağırlığında olan gemi, 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip. İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar olan rotalardaki yolcu seferlerinde kullanılacak. Çin'in bu başarısı, ülkenin büyük gemi üretiminde geldiği seviyeyi göstermesi açısından önem taşıyor.

Çin\'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adore Magic City ticari seferine başladı
01.01.2024 - 15:15,
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Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adore Magic City'nin ticari seferine başladığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yolcu gemisi, ilk ticari seferi için yeni yılın ilk gününde Şanghay'dan demir aldı.

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesindeki Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarafından üretilen gemi, 323 metre uzunluğa ve 135 bin 500 ton ağırlığa, 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Yolcular için 2 bin 125 kamaranın bulunduğu 16 katlı gemide, 40 bin metrekare ortak yaşam ve rekreasyon alanı yer alıyor.

İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, 4 Kasım'da şirkete teslim edilmişti.

İlk deneme seferi 24 Kasım'da yapılan gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar olan rotalardaki yolcu seferlerinde kullanılacak.

Çin'in ilk kez bir kruvaziyerin yapımını tamamlaması, ülkenin büyük gemi üretiminde yakaladığı seviyeyi göstermesi açısından önem taşıyor.

Kruvaziyerler, uçak gemileri ve LNG (sıvı doğal gaz) tankerleri ile birlikte yapımı en zor ve maliyetli olan büyük gemiler arasında sayılıyor. Kruvaziyerin yapımıyla Çin, üç kategoride de yerli gemi üretebilen ülkeler arasına girmiş oldu.

Kaynak: AA
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