Çin ve Endonezya menşeli çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli teneke ürünlere damping soruşturması açılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Çin ve Endonezya menşeli çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli teneke ürünlere damping soruşturması açılacak

Ticaret Bakanlığı, Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verdi. Yerli üreticilerin başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda, söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin korunması amacıyla damping soruşturmasının açılmasını ve haksız rekabete karşı önlem alınmasını sağlamaktadır.

28.06.2024 08:55
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Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünler ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlere yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar tespit edildi.

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine, dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Hedef yerli üretimin korunması

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da tebliğlerin detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalarda ulaşılan bulgular sonucu, gerekmesi halinde yerli üreticilerin haksız rekabete karşı korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararın önüne geçildiği bildirildi.

Bu kapsamda halihazırda 126 dampinge ve sübvansiyona karşı önlem bulunduğu belirtilen açıklamada, 11 üründe 19 adet nihai gözden geçirme soruşturması ve 7 üründe 17 adet damping soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile başlatılan soruşturmayla ilgili olarak katılmak ve görüşlerini paylaşmak isteyen tarafların tebliğde belirtilen süreler içinde Ticaret Bakanlığına başvurması gerekmektedir. Bakanlığımız, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin yanında yer almaya ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin ve Endonezya menşeli çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli teneke ürünlere damping soruşturması açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Endonezya menşeli çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli teneke ürünlere damping soruşturması açılacak - Son Dakika
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