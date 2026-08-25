Büyükşehir’den Çin ile yeni yatırım adımı

Çin Büyükelçiliği öncülüğünde oluşan banka ve şirket temsilcilerinden oluşan heyet, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ile bir araya geldi. Görüşmede kentin ekonomik potansiyeli, lojistik imkanları ve yatırım fırsatları ele alındı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in 27-28 Temmuz tarihlerinde Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Çin Büyükelçiliği öncülüğünde oluşturulan banka ve şirket temsilcilerinden oluşan heyet Trabzon'a geldi. Heyetle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca başkanlığında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilirken, görüşmede Trabzon'un ekonomik ve ticari potansiyeli, stratejik konumu, lojistik imkanları, turizm altyapısı ve yatırım fırsatları ele alınarak Çinli yatırımcılarla geliştirilebilecek iş birlikleri üzerinde duruldu.

Çin heyetinde Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin yanı sıra Çin'in önemli finans kuruluşları ve şirketlerinin yöneticileri yer aldı. Heyette Bank of China Turkey temsilcilerinin yanı sıra Çin SİAD, China Tianshen Engineering Corp. Ankara Şubesi, CRRC, Zoomlion ve Hikvision gibi kuruluşlardan yöneticiler bulunuyor. Görüşmelerde finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, altyapı, ticaret ve yatırım başta olmak üzere Trabzon ile Çin arasında geliştirilebilecek farklı iş birliği alanları değerlendirildi.

Çin heyeti, Trabzon programı kapsamında kentin öne çıkan destinasyon merkezlerini ziyaret ederek şehrin tarihi, kültürel ve turizm potansiyelini yerinde inceleyecek. Heyetin ayrıca Trabzonlu iş insanları ve sektör temsilcileriyle temaslar kuracağı öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla, Trabzon'un Çinli yatırımcılar açısından daha görünür hale getirilmesi, kentte yeni yatırım ve ticaret imkanlarının oluşturulması ve iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin uzun vadeli iş birliklerine dönüştürülmesi hedefleniyor.