Çinli Kaishan Group, İzmir'de Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Çinli Kaishan Group, İzmir'de Yatırım Yapacak

Çinli Kaishan Group, İzmir\'de Yatırım Yapacak

Kaishan Group, İZBAŞ'ta 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık kompresör fabrikası kuracak.

18.11.2024 12:19
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İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un, Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Sevimli, yaptığı yazılı açıklamada, Çinli firmanın İZBAŞ'ta 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreteceğini belirtti.

Bu yatırımın Türk ekonomisi için önemli olduğunu aktaran Sevimli, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kaishan'ın İZBAŞ yatırımı, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak. Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak. İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çinli Kaishan Group, İzmir'de Yatırım Yapacak - Son Dakika

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