Çitlekçi\'den 30 TOGG Hediye!

Milli Piyango ve noter denetiminde gerçekleşen çekilişin ardından, yoğun katılımla tamamlanan süreçte 30 TOGG kazananının ismi açıklandı.

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markalarından Çitlekçi'nin 30'uncu yılına özel düzenlediği büyük ödüllü kampanya, Ankara'da yapılan noter onaylı çekilişle tamamlandı. 13 Haziran'da Ankara Çankaya'daki Kule Şubesi'nde halka açık olarak gerçekleşen çekiliş, Milli Piyango İdaresi ve noter denetiminde yürütüldü. 30 adet TOGG marka otomobilin sahibini bulduğu çekilişe yoğun katılım sağlandı.

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, çekiliş töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu kampanya, bize gönülden bağlı olan müşterilerimize duyduğumuz minnetin bir yansımasıdır. Katılımcılarımızın ilgisi, Çitlekçi ile kurdukları uzun soluklu bağın en güçlü göstergesidir."

Yapılan açıklamaya göre, kampanya boyunca milyonlarca kupon toplandı. Süreç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkelerine uygun biçimde yürütüldü. Çekilişle belirlenen 30 talihlinin tam listesi, şirket tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

2024 TOGG V1 LR RWD 22kW/TECHNO COMFORT PACK PR - 13 adet

4042256414 - Ahmet Kırışkuzu - İzmir

4042993969 - Volkan Sırmalı - Kayseri

4042147162 - Gülşah Gültekin - Bursa

4040991092 - Orhan Birci - Ankara

4041811840 - Turan Demir - Konya

4040428915 - Pervin Yüksel - Ankara

4040211136 - Nazlı İmge Ceylan - Ankara

4042027261 - Ufuk Bedir - Afyonkarahisar

4042216669 - Ömer Aydın - Kocaeli

4041761434 - Osman Uysal - Afyonkarahisar

4041600460 - Gülbeyaz Kuşçu - Ankara

4042725856 - Filiz Somun - Ankara

4042680780 - Necmettin Şahin - Kocaeli

2024 TOGG V1 LR RWD 22kW/TECHNO COMFORT PACK - 2 adet

4041133604 - Gökhan Tasel - Kayseri

4043088636 - Narin Arıkan - Yozgat

2024 TOGG V1 LR RWD 22kW/TECHNO COMFORT ADAS PACK PR - 15 adet

4042247504 - Aslı Öznur - Ankara

4040012013 - Emre Okur - Kocaeli

4041669486 - Murat Koçali - Ankara

4041948915 - Ufuk Yumlu - Kocaeli

4043233312 - Baki Öztürk - Bursa

4040663370 - Alparslan Yavaş - Zonguldak

4042934469 - Veysel Özdemir - Ankara

4042969942 - Bekir Kızıltepe - Kayseri

404006884 - Hacer Çağlayan - Bursa

4041828582 - Sema Dari - Ankara

4040733943 - Ali Duran - Bursa

4042278982 - Adem İriç - İstanbul

4041202121 - Zühtü Çuldur - Konya

4041894167 - Ümit Küçükdemir - Ankara

4041602064 - Mustafa Oyanık - Ankara - İSTANBUL