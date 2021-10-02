Citroen E-C4, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu E-C4, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Türkiye yollarıyla buluşturacağı ilk yüzde 100 elektrikli otomobil modeli olacak olan E-C4, Avrupa'da elektrikli araç pazarının iddialı modelleri arasında yer alıyor.

Yılın ilk 6 ayında Avrupa kompakt elektrikli hatchback sınıfından aldığı yüzde 8'lik payla Avrupa'nın en çok satan üçüncü modeli E-C4 oldu.

E-C4 Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde de başarılı satış rakamlarına ulaştı.

İlk altı ayda elektrikli kompakt hatchback segmentinde yüzde 28,5 ile İspanya'da ikinci olan E-C4, yüzde 22 segment payı ile Fransa'da üçüncü ve yüzde 14,6 segment payı ile İtalya'da üçüncü model olarak iddiasını ortaya koydu.

Sahip olduğu özgün tasarımı, segmentinin çok ötesinde teknolojik özellikleri ve üst seviye konforuyla dikkatleri çeken E-C4'te 100 kW (136HP) gücünde tamamen elektrikli bir motor bulunuyor. E-C4'ün verimli bataryaları toplamda 350 kilometre sürüş menzili sunuyor.

E-C4'ün verimli bataryaları toplamda 350 kilometrelik sürüş menzili sunuyor.

Citroen'e özgü Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi® teknolojisinin standart olarak yer aldığı yeni E-C4, Citroen Advanced Comfort® programı kapsamında da sürüş konforunu maksimum seviyeye çıkarıyor.