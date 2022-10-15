Citroen e-C4 lansmana özel fiyatıyla Türkiye'de

Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4, benzinli C4 ile aynı fiyata müşterilerle buluşuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, herkes için erişilebilir otomobiller üretmeyi amaçlayan Citroen, e-C4 modelini lansmana özel fiyat avantajı ile Türkiye'de satışa sundu.

Elektrikli Citroen e-C4, lansman dönemine özel olarak E-Şarj iş birliğiyle 1 yıllık ücretsiz enerji ve duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyeleriyle ilk müşterilerilerine teslim ediliyor. E-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da konforlu hale getiriyor.

Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü, 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyata, Türkiye'de satmaya başladı. Hem erişilebilir fiyat hem de müşteri gereksinimlerini karşılayan şarj süreleri ile ideal bir teknoloji çözümü olan e-C4, 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştirerek optimum şarj süreleri sunmayı başarıyor.

Citroen e-C4, elektrikli araç kullanmayı teşvik edecek avantajlarla yola çıkıyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, markanın elektrikli mobilite hamlesini Ami modeli ile başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir yandan perakende satışlarımıza başlarken diğer yandan filo müşterilerimizden gelen ilk Citroen e-C4 siparişlerini teslim ederek elektrikli araçlar pazarına hızlı bir giriş yaptık. Citroen e-C4'ün elektrikli otomobil pazarında öncü marka olma vizyonumuzu destekleyen önemli bir model olacağına inanıyoruz. Benzinli C4 ile aynı satış fiyatıyla Türkiye pazarına iddialı biçimde sunduğumuz Citroen e-C4 için lansman dönemine özel, elektrikli otomobil kullanmayı teşvik edici satın alma ve kullanım imkanları da sunuyoruz. Bunlardan ilki 7,4 kw'lik duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyemiz olacak. Keşif ve kurum işlemleri E-Şarj tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olan bu şarj ünitesi sayesinde eviniz ya da iş yerinizde aracınız park halindeyken Citroen e-C4'ünüzü kolaylıkla şarj edebileceksiniz. Lansman döneminde satın alınan Citroen e-C4 modeli için ayrıca tüm Türkiye'deki E-Şarj noktalarında geçerli, 1 yıllık ücretsiz enerji de hediye ediyoruz. Yılda ortalama 15 bin kilometre yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20 bin TL değerindeki bu hediyeyi müşterilerimizin kartlarına tanımlıyoruz.",

Yüksek menzil ile hem konforlu hem de tamamen elektrikli sürüş keyfi

e-C4, günlük kullanım için ideal çözümü sunuyor. e-C4'ün kullanım kolaylığı çoğu kullanıcının günlük kullanımını; sessiz, sarsıntısız, dinamik ve CO2 içermeyen bir sürüşle karşılıyor. 50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) aracılığıyla şarj edilebiliyor. 350 km (WLTP döngüsü) menzili sayesinde bataryayı her gün şarj etmeye gerek kalmıyor. Ayrıca, hem dikkat çekici iç hacmi hem de optimize edilmiş ağırlığı sayesinde günlük kullanımda maksimum konfor ve menzil sunuyor.

100 kW hızlı şarj ile 30 dakikada şarj

e-C4, günlük mobilite ihtiyacınızı daha pratik hale getirirken, aynı zamanda uzun mesafe yolculuklarınızı kolaylaştıran özellikler sunuyor. 100 kW hızlı şarjı destekleyen bataryası sayesinde, uzun yolculuklar artık daha stressiz hale geliyor. Uzun yolculuklarınız sırasında bir kahve ya da yemek molası verdiğinizde aracı şarja takmak yeterli oluyor. Sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede batarya yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryanın tamamen dolmasını beklemek yerine bataryayı yüzde 80'e kadar şarj ederek yola çıkmak daha avantajlı olarak öne çıkıyor.

Yüksek verimli ısı pompası

İçten yanmalı motorlu araçlarda kabin içi ısıtma, motordan çıkan egzoz gazının sıcaklığından faydalanılarak sağlanıyor. Elektrikli araçlarda içten yanmalı bir motor olmadığı için kabin iç sıcaklığının ayarlanması amacıyla kullanılabilecek bir egzoz gazı oluşmuyor. Bu sebeple kabin iklimlendirmesi için direkt olarak bataryada depolanan elektrik kullanıldığında ise menzil olumsuz etkileniyor. Elektrikli araçlardaki bu durumu engellemek amacıyla ısı pompası kullanılıyor. Isı pompası sayesinde, kabin içi iklimlendirme amacıyla bataryada depolanan elektrik kullanılmıyor, bunun yerine dış havanın basınç değeri değiştirilerek sıcaklığı arttırılıyor veya azaltılıyor. Sıcaklığı değiştirilen dış hava, kabin içindeki havayı ısıtmak veya soğutmak amacıyla da kullanılabiliyor. Kullanıcılarına maksimum menzil sunmayı hedefleyen e-C4'te yüksek verimli ısı pompası standart olarak bulunuyor.