CK Enerji 62 Bin Çocuğa Enerji Okuryazarlığı Eğitimi Verdi

CK Enerji'nin yürüttüğü Enerji Okuryazarlığı projesi toplam 460 okulda, 62 binden fazla çocuğa ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji'nin 2018'den bu yana devam eden Enerji Okuryazarlığı projesi, yalnızca öğrencileri değil, aileleri ve toplumun tüketim alışkanlıklarını da dönüştüren güçlü bir farkındalık hareketine dönüştü.

Enerji kaynaklarının bilinçli ve verimli kullanımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan CK Enerji, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da genç zihinleri Enerji Okuryazarlığı projesiyle aydınlatmaya devam etti. Bu dönemde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan protokoller kapsamında yıl boyunca İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 26 ilçede 72 okulda gerçekleştirilen eğitimlerle 12 bin 407 öğrenciye ulaşıldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 7 ilçeden 2 bin 18, Antalya'da 5 ilçeden 6 bin 874 öğrenci, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ise 14 ilçeden 3 bin 515 öğrenci programa katıldı.

Böylelikle CK Enerji, 2018'den bugüne geçen sürede de 5 ilde toplam 460 okulda, 62 binden fazla öğrenciyi enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilgilendirdi.

Enerji farkındalığı için interaktif yöntemler kullanılıyor

CK Enerji'nin görevli tedarik şirketleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla gerçekleştirdiği projeyle, elektriğin nasıl üretildiği, güvenli kullanım yöntemleri ve enerji tasarrufu yolları gibi temel bilgiler interaktif yöntemlerle aktarılıyor.

3. ve 4. sınıf öğrencilerine, "elektrik nedir, nasıl üretilir, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu" gibi konuları kapsayan eğitimlerle özellikle ilkokul düzeyinde enerji tasarrufu bilincinin kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında o tarihten bu yana enerjinin verimli ve bilinçli kullanılması hedefiyle, birçok aşamadan oluşan adımlar da atıldı. Tüketicilerin elektrik faturasındaki kalemleri tek tek görmesine olanak sağlayan "şeffaf fatura", elektrikli ev aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini gösteren "tüketim hesaplama butonu", bilinçli elektrik kullanımını desteklemek üzere de "tüketici kitapçığı" gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar da başladı. Yeni dönemde daha fazla okula ulaşılması, dijital içeriklerle zenginleştirilmiş eğitim modelleri geliştirilmesi hedefleniyor.