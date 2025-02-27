CK Enerji'den Yeşil Enerji Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CK Enerji'den Yeşil Enerji Vurgusu

CK Enerji\'den Yeşil Enerji Vurgusu

CK Enerji, 2025 sonrası yeşil enerji talebinin artacağını belirtti ve 200 milyon kWh enerji dönüştürdü.

27.02.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, "Şirket olarak yaklaşık 200 milyon kWh üzerinde tüketilen enerjiyi yeşil enerjiye dönüştürdük. Özellikle Aralık 2025'ten sonra yeşil enerjiye olan talebin artacağını öngörüyoruz" dedi.

İklim değişikliğinin etkileri her geçen gün kendini daha çok hissettirirken gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de giderek artıyor. Türkiye'de enerji sektörünün öncü şirketi CK Enerji Çamlıbel Elektrik de müşterilerinin yeşil enerjiye geçişlerine destek olacak çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

"Aralık 2025 yılında n sonra yeşil enerjiye olan talep daha da artacak"

Çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen müşterileri için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) Sertifikası sağladıklarını söyleyen CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, "2030 Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat ve 2050 yılı Sıfır Karbon hedefleri doğrultusunda özellikle ihracat yapan firmaları I-REC sertifikasyon süreçlerine dahil etmekteyiz. 2024 yılında Ozon Tekstil, Maritaş Tekstil, Tokat OSB, Erbaa OSB gibi birçok müşterimizi uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikasyon süreçlerine, bölgemizde yer alan kamu kurumlarımızı da YEK-G sertifikasyon süreçlerine dahil ederek yeşil enerji ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağladık. Yeşil enerji sertifikası gün geçtikçe daha da önem kazanmakta. Şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 200 milyon kWh üzerinde tüketilen enerjiyi yeşil enerjiye dönüştürmüş olduk. Avrupa üretici sektörlerinin rekabet gücünün korunması amacıyla geçiş dönemi geçen yıl ekimde başlayan sınırda karbon düzenlemesi ile ihracatçıların ürettikleri emisyona göre vergilendirilmesini öngörüyor. 6 sektörü kapsayan bu düzenleme ile özellikle Aralık 2025'ten sonra yeşil enerjiye olan taleplerin daha çok artacağını tahmin ediyoruz. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ana uygulama döneminin ise Ocak 2026'da başlaması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKDM) için adımlar atıldığına işaret eden Bülbül sözlerine şöyle devam etti, "Bu kapsamda 31 Aralık 2025 tarihine kadar mali yükümlülük doğurmayacak bir geçiş dönemindeyiz. CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak ilk aşamada kapsama dahil olacak çimento, demir çelik sektörü, bunun yanında tekstil sektörü ve sorumlu olduğumuz hinterlanda yer alan organize sanayi bölgeleri sektörlerinin sertifika süreçlerinde önemli bir partner olmayı hedefliyoruz."

"Müşterilerimizin karbon ayak izini ölçüyoruz"

CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak sürdürülebilirlik noktasında yenilebilir enerji kaynaklarını tercih ettiklerini kaydeden Muharrem Bülbül, "Katma değerli enerji projelerimiz kapsamında müşterilerimizin karbon ayak izi ölçümlerini gerçekleştirerek onların emisyonlarının yönetilmesi yolculuklarına katkı sağladığımız gibi, CK Enerji Çamlıbel Elektrik olarak faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan karbon emisyonu konusunda da proaktif yaklaşımlar sergiliyoruz. Bu bağlamda karbon emisyon hesaplarımızı sürekli ölçerek onların nötrlenmesi konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Lokasyonlarımızın tüketimlerinde geleceği önemseyerek kaynaklarımızı değerlendiriyoruz. Sivas Genel Müdürlük binamız dahil olmak üzere 45 şube ile hizmet vermekteyiz. Şubelerimizin yıllık tüketimlerinin büyük bir çoğunluğunu yeşil enerjiden karşılayarak karbonsuz bir geleceğe katkı sağlıyoruz" dedi. - SİVAS

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ekonomi, Aralık, Enerji, Sağlık, Çevre, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CK Enerji'den Yeşil Enerji Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:44 Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
17:47 Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
17:20 Sivas’taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor
17:18 Özgür Özel’den Ömer Çelik’e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz Özgür Özel'den Ömer Çelik'e yanıt: TSK mensuplarına saygım sonsuz
17:11 Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı 170 çalışanının işine son veriyor Aston Martin, elektrikli araç projesini rafa kaldırdı! 170 çalışanının işine son veriyor
17:09 Yüzde 95’i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor Yüzde 95'i Müslüman ülkede askerler Türkçe öğreniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 13:05:20. #1.11#
SON DAKİKA: CK Enerji'den Yeşil Enerji Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.