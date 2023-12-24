 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÇKS 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ÇKS 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 başvuruları için son gün yaklaşırken üreticilerin mağduriyet yaşamaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günü de çalışıyor. 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde ÇKS kaydı yaptırmak isteyen üreticilere hizmet verecek.

ÇKS 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor
24.12.2023 - 09:40,
Abone Ol

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 başvuruları için son gün yaklaşırken üreticilerin mağduriyet yaşamaması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Cumartesi ve Pazar günü de çalışıyor. 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde ÇKS kaydı yaptırmak isteyen üreticilere hizmet verecek.

Yönetmeliğe göre 1 Eylül'de başlayan 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 2 Ocak 2024' te sona erecek. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor. İlçelerde bulunan ziraat odaları ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri de cumartesi ve pazar günlerinde açık. Kaydını yaptırmak isteyen üreticilere görevliler hizmet verecek. Aynı sebeple İlçe tarım ve Orman Müdürlükleri 30-31 Aralık tarihlerinde de açık olacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne hafta sonu kayıt yaptırmak için gelen üreticiler görevli personelin yönlendirmesi ile dosyalarını teslim ederek kayıtlarını yaptırdı. Uygulamadan memnun olduklarını belirten üreticiler, şimdiye kadar farklı sebeplerle ÇKS kaydını yaptıramadıklarını hafta sonu mesaisi olduğunu duyunca ÇKS kaydı için geldiklerini ifade etti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüklerine giderek veya e-devlet üzerinden yapabileceğini belirterek, "2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan; dosyadaki parsel bilgisi ve belgeleri değişmeyen üreticilerimiz yeni ürün bilgilerini girerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. İlk defa müracaat eden üreticilerimiz ile kira veya taahhütname süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz de ÇKS' ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerimize bizzat başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz 30-31 Aralık 2023 tarihlerinde de ÇKS kaydını yaptırmak isteyen üreticilerimiz için açık olacaktır. " dedi. Kökçüoğlu, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını da belirterek "Eskiden sadece tapusu olanlar, kontratı olanlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girebiliyordu. Mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip, bununla ilgili prosedürleri tamamlayarak ve bu arazileri kayıt ettirebilecek." şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aralık, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇKS 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor - Son Dakika


09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48
RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21
Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34
Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir

Son Dakika
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34 Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 10:04:40. #1.11#
SON DAKİKA: ÇKS 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement