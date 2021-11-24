Coca-Cola Hatıra Ormanları'nda 50 bin fidan yeşerecek

Coca-Cola Hatıra Ormanları'nın ilk fidanları Coca-Cola Türkiye Gönüllüleri ve Ege Orman Vakfı yetkililerinin katılımıyla Bursa'da düzenlenen dikim töreninde toprakla buluştu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye'nin sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda Ege Orman Vakfı'na bağışladığı 50 bin fidanlık hatıra ormanı için Bursa Mudanya ağaçlandırma sahasında fidan dikim töreni düzenlendi.

İlk fidanlar Coca-Cola Türkiye Gönüllüleri tarafından toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliği öncesinde Coca-Cola Türkiye ve Ege Orman Vakfı arasında bağış protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk "Coca-Cola olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleriniz doğrultusunda yürüttüğünüz çalışmalar kapsamında Vakfımız iş birliği ile doğaya yaptığınız 50 bin fidanlık katkı çok kıymetli. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir olarak birlikte yeni ormanlar oluşturmayı diliyoruz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü Hasan Ellialtı da, "Geçtiğimiz yaz tanık olduğumuz orman yangınları hepimizin içini yaktı. Coca-Cola İçecek olarak gerek ürünlerimiz gerek soğutucularımızla yardım ekiplerinin yanında olmaya çalıştık. Bugün de ülkemizin yeşil örtüsünü hep beraber büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile ülkemizin geleceği için gösterdikleri tüm çabalar ve bu proje kapsamındaki destekleri için Ege Orman Vakfı'na çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ise, "Böyle anlamlı ve kıymetli bir etkinliğin parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Coca-Cola ailesi olarak, daha iyi bir gelecek, sürdürülebilir bir doğal yaşam için bu önemli günde bizlerle birlikte olan sevgili gönüllülerimize, bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Coca-Cola Türkiye tarafından yapılan bağış kapsamında, Bursa'nın yanı sıra Adana ve Elazığ bölgelerinde de dikilecek fidanlar büyüyerek, 50 bin ağacın kök saldığı "Coca-Cola Türkiye Hatıra Ormanları"na dönüşecek.