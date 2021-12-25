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Coca-Cola İçecek'e yatırım yapılabilir kredi notu - Son Dakika

Coca-Cola İçecek'e yatırım yapılabilir kredi notu

25.12.2021 12:37
Coca-Cola İçecek'e yatırım yapılabilir kredi notu

Standard&Poor's, Coca-Cola İçecek (CCI) için yaptığı kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviye olan "BBB-" olarak belirledi.

Standard&Poor's, Coca-Cola İçecek (CCI) için yaptığı kredi derecelendirmesinde uzun vadeli kurumsal kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviye olan "BBB-" olarak belirledi. CCI, Türkiye'de S&P'nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notu verdiği iki firmadan biri olduğu belirtildi. Ayrıca Fitch, CCI'ın uzun vadeli kredi notunu, "yatırım yapılabilir" seviye olan 'BBB-' olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Coca-Cola İçecek (CCI) için kurumsal kredi derecelendirmesinde bulundu. Değerlendirmede CCI'ın uzun vadeli kurumsal kredi notu yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-' olarak belirlendi. Kredi notu görünümü ise ülke notundaki görünüme istinaden "negatif" olarak değerlendirildi.

Yapılan açıklamaya göre, S&P, CCI'ın ticari riskini 'makul'; finansal riskini ise 'düşük' olarak tanımladı. Kuruluşun değerlendirmesinde CCI'ın likiditesi de 'yeterli' bulundu. S&P, konuya ilişkin yayınladığı raporda, CCI'ın, çok iyi bilinen lisanslı markalardan oluşan portföyü ve uzun zamandır süregelen karlı büyüme performansıyla, büyümekte olan pazarlardaki önemli pozisyonuna dikkat çekti. S&P, enflasyonun yüksek olduğu piyasalarda şirketin faaliyet gösterme kabiliyeti ve makul düzeydeki sermaye harcamaları sayesinde, faaliyetlerinden kaynaklanan serbest nakit akışının 2021'de olduğu gibi 2022'de de pozitif olacağı yönünde öngörüde bulundu. S&P raporda ayrıca; "Çok düşük kaldıraç oranı ve pozitif operasyonel serbest nakit akışı, dövizdeki oynaklığa ve ihtiyari harcamalara karşı iyi bir koruma oluştururken, döviz oynaklığına rağmen finansal taahhütlere uyum kapsamında önemli bir pay bırakıyor" görüşüne yer verdi.

Ayrıca Fitch Ratings, şirketin Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu 'BBB-' olarak, görünümünü de 'Pozitif' olarak teyit etti.

Fitch, kredi güncelleme raporunda, CCI'nın finansal profilinin, Türk Lirası'nın son dönemdeki hareketi ve hammadde enflasyonundan sınırlı bir şekilde etkilenerek, 2021-22'de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, şirketin güçlenen finansal profilini koruması durumunda, şu anda kredi profilini kısıtlayan temel faktörler olan, pazarlarındaki zayıf faaliyet ortamı ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltacağını, bunun da pozitif görünüm ile kredi notuna yansıtıldığını ekledi.

Fitch raporunda, CCI'nın ana pazarlarında gerçekleştirdiği başarılı satış performansı, iyi yönetilen kur riski, dayanıklı operasyonel karlılığı, nakit oluşturma kabiliyeti ve ihtiyatlı sermaye yapısının altını çizdi.

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, S&P ve Fitch'nin değerlendirmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, CCI'ın S&P kredi notunun Türkiye'nin ülke notundan dört kademe üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Yapılan değerlendirmede Türkiye'de yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip iki firmadan biri olduk. S&P nezdinde şirketimizin ilk notunun bu seviyede olması ve Fitch tarafından da kredi notumuzun bu yıl da teyit edilmiş olması bizi gururlandırdı. Yıllardır kaliteli büyümeyi odağımıza alıp sıkı finansal politikalar ve iyi Kurumsal Yönetim uygulamaları ile sürdürdüğümüz işimizin uluslararası kredi derecelendirme şirketleri tarafından da teyit edilmesinden mutlu olduk. S&P tarafından ülke notu üzerinde derecelendirilmek, CCI'ın hem 'Ülke Notu Üzerinde Kredi Notu' hem de 'Transfer ve Konvertibilite' likidite testlerini başarıyla geçtiği anlamına geliyor. S&P metodolojisine göre ülke notu ile şirket notu arasında en fazla dört kademe olabiliyor. Şirketin kredi notundaki 'negatif' görünüm ise, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu üzerindeki 'negatif' görünümü yansıtıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

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Coca Cola, Türkiye, Yatırım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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