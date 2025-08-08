Çocuklarda İdrar Kesesi Sorunlarında Erken Teşhis

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji ve Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sılay, idrar kesesi işlev bozukluğunda erken teşhisle çocukların hem fiziksel hem de psikolojik olarak korunabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 8 yaşındaki çocukları Erdem'in artan şikayetleri üzerine hastaneye başvuran aile, yapılan tetkikler sonucunda idrar kesesinde işlev bozukluğu olduğunu öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Selçuk Sılay, durumun kesinlikle sadece bir alışkanlık ya da büyüme sürecinin parçası olarak görülmemesi gerektiğini aktararak, erken teşhisle çocukların hem fiziksel hem de psikolojik olarak korunacağını vurguladı.

Erdem'in durumunun oldukça özel olduğuna dikkati çeken Sılay, "Aslında 8 yaşında ama mesanesi ileri yaştaki prostat hastalarındaki gibi yıpranmıştı. Sistoskopiyle Puv hastalığını gördük, lazerle müdahale ettik." ifadelerini kullandı.

Sılay, çocuğun yaşadığı sıkıntıların zamanla mesaneye zarar verdiğini vurgulayarak, "İdrarını tam boşaltamıyordu, akım hızı düşüktü, geceleri kaçırıyordu. Müdahale sonrası pelviktaban egzersizleriyle destek verdik. Bu, ilaçsız ve ameliyatsız bir yöntem. Fizik tedavi ekibimiz eşliğinde 10 seansta büyük başarı sağladık." değerlendirmesini yaptı.

Pelvik taban rehabilitasyonunun çocuklarda idrar yapma bozuklukları için etkili bir çözüm sunduğuna işaret eden Sılay, şöyle devam etti:

"Erdem'e mesanesini nasıl kontrol edeceğini, hangi kasları nasıl kullanacağını öğrettik. Şimdi hem daha kısa sürede idrarını yapıyor hem de gece idrar kaçırması sona erdi. İdrar akımı 4-5 kat arttı."

"Tuvalet alışkanlığında sorun yaşayan her çocuk için umut oluyor"

Sılay, yöntemin sadece Erdem gibi anatomik problemi olan çocuklara değil, tuvalet alışkanlığında sorun yaşayan her çocuk için umut olduğuna dikkati çekti.

İdrar kaçıran, sık idrara giden, tuvalette uzun süre kalan ya da kabızlık problemi yaşayan çocuklarda da pelvik taban rehabilitasyonunun etkili olduğu bilgisini paylaşan Sılay, yöntemi uzman fizyoterapistler eşliğinde başarıyla uyguladıklarını kaydetti.

Anne Dilekşen Filiz Tek, Erdem'in 1 yaşında hipospadias ameliyatı olduğunu belirterek, sürecin güzel ilerlediğini ama sonrasında idrar deliğinde darlık geliştiğini aktardı.

Uzun süre altına kaçırma sorunları olduğunu kaydeden Tek, "Selçuk Hocamız ameliyat sırasında sistoskopiyle Erdem'e 'Puvhastalığı' teşhisi koydu. Kapalı yöntemle hem bu Puv alındı, hem penisteki eğrilik düzeltildi hem de sünnet yapıldı. Üstelik ağrı kesici bile kullanmadık. Gerçekten çok başarılı bir süreçti." değerlendirmelerinde bulundu.