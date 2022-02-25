Coğrafi işaret tescilli 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluştu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, coğrafi işaret tescilli 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluşturuldu.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Likya Fethiye Kadın Girişimi Kooperatifi ve Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde belediyeye ait farklı alanlardaki 180 dönümlük "Bizim bahçe" projesi başlatıldı. Bu kapsamda Karakeçililer Mahallesi'ne 200 Fethiye kaya inciri fidanı toprakla buluşturuldu. Bölgedeki 5 dönüm araziye de Kaya nohudu ekildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, törende yaptığı konuşmada, belediyenin 180 dönüm arazisi olduğunu söyledi.

Likya Fethiye Kadın Girişimi Kooperatifi ile arazilerde üretim yaparak ekonomiyi canlandırmayı hedeflediklerini anlatan Karaca, "Bölgemiz yoğunluk olarak turizm bölgesi. Büyük bölümü daha önce tarımdı. Ancak Seydikemer ilçe olduktan sonra Fethiye'nin yüzde 75'i turizmle ilgilenmektedir. Bizler de sadece tarım değil, turizm adına da gereken desteği veriyoruz." dedi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise unutulmaya yüz tutmuş Fethiye kaya incirinin alınan coğrafi işaretle canlandırdıklarını ifade etti.

Likya Fethiye Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca da dikilen fidanlarla Fethiye kaya incirinin yok olmasını önleme noktasında adım atıldığını dile getirdi.