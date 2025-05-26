Türkiye'nin önde gelen yerel market zincirlerinden biri olan Başkent Gross, yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonucu konkordato talep etti. "Bir Gün Değil Her Gün İndirim" sloganıyla tanınan ve Ankara genelinde birçok şubesi bulunan şirket, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelince mahkemeye başvurarak yeniden yapılandırma talebinde bulundu.
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Başkent Gross Market Gıda Fırıncılık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin mal varlığı koruma altına alınacak ve faaliyetleri yakından denetlenecek. Geçici mühletin 15 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.
Mahkeme, şirketin mali durumunu ve işlemlerini denetlemek üzere iki isim atadı. Hukukçu Ender Ölçücüoğlu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir Kantar, konkordato süreci boyunca görev yapacak.
Konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklılara, 7 günlük süre tanındı. İtirazlar, konkordato şartlarının oluşmadığına dair somut gerekçeler ve delillerle birlikte mahkemeye sunulmak zorunda.
Geçici mühlet süresi tamamlanmadan önce 7 Ağustos 2025 saat 11.00'de kritik bir duruşma yapılacak. Mahkeme, konkordatonun devam edip etmeyeceğine bu duruşmada karar verecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin itirazlarını en az 3 gün öncesinden yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Ünlü market zinciri konkordato talep etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)