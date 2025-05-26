Ünlü market zinciri konkordato talep etti

Türkiye'nin önde gelen yerel market zincirlerinden biri olan Başkent Gross, yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonucu konkordato talep etti. "Bir Gün Değil Her Gün İndirim" sloganıyla tanınan ve Ankara genelinde birçok şubesi bulunan şirket, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelince mahkemeye başvurarak yeniden yapılandırma talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Başkent Gross Market Gıda Fırıncılık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin mal varlığı koruma altına alınacak ve faaliyetleri yakından denetlenecek. Geçici mühletin 15 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVE BAŞLADI

Mahkeme, şirketin mali durumunu ve işlemlerini denetlemek üzere iki isim atadı. Hukukçu Ender Ölçücüoğlu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir Kantar, konkordato süreci boyunca görev yapacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklılara, 7 günlük süre tanındı. İtirazlar, konkordato şartlarının oluşmadığına dair somut gerekçeler ve delillerle birlikte mahkemeye sunulmak zorunda.

SÜRECİN KADERİ 7 AĞUSTOS'TA BELİRLENECEK

Geçici mühlet süresi tamamlanmadan önce 7 Ağustos 2025 saat 11.00'de kritik bir duruşma yapılacak. Mahkeme, konkordatonun devam edip etmeyeceğine bu duruşmada karar verecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin itirazlarını en az 3 gün öncesinden yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.