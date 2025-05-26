Ünlü market zinciri konkordato talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ünlü market zinciri konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
26.05.2025 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli dev market zinciri Başkent Gross, ekonomik darboğazdan çıkamayarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verdi; konkordato sürecinin kaderi 7 Ağustos'taki duruşmada belirlenecek.

Türkiye'nin önde gelen yerel market zincirlerinden biri olan Başkent Gross, yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonucu konkordato talep etti. "Bir Gün Değil Her Gün İndirim" sloganıyla tanınan ve Ankara genelinde birçok şubesi bulunan şirket, borçlarını ödeyemeyecek duruma gelince mahkemeye başvurarak yeniden yapılandırma talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Başkent Gross Market Gıda Fırıncılık İnşaat Taahhüt Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin mal varlığı koruma altına alınacak ve faaliyetleri yakından denetlenecek. Geçici mühletin 15 Ağustos 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi.

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVE BAŞLADI

Mahkeme, şirketin mali durumunu ve işlemlerini denetlemek üzere iki isim atadı. Hukukçu Ender Ölçücüoğlu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir Kantar, konkordato süreci boyunca görev yapacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklılara, 7 günlük süre tanındı. İtirazlar, konkordato şartlarının oluşmadığına dair somut gerekçeler ve delillerle birlikte mahkemeye sunulmak zorunda.

SÜRECİN KADERİ 7 AĞUSTOS'TA BELİRLENECEK

Geçici mühlet süresi tamamlanmadan önce 7 Ağustos 2025 saat 11.00'de kritik bir duruşma yapılacak. Mahkeme, konkordatonun devam edip etmeyeceğine bu duruşmada karar verecek. Duruşmaya katılmak isteyenlerin itirazlarını en az 3 gün öncesinden yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Ankara, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü market zinciri konkordato talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Gıda market nasıl batar, ya kötü yönetim yada yanlış yatırımlar var, yoksa hepsi hergün şube açarken sizin batmanız düşündürücü. 13 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor
Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
DEM Partili Bakırhan’dan Mehmet Uçum’a “siyasi tutsak“ tepkisi DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular 12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

10:09
Dekanın profesörlüğü iptal edildi 10 yıldır aldığı maaş ne olacak
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
10:07
Terme’de skandal görüntüler Festival alanı Las Vegas’ı aratmadı
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
10:05
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
08:24
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:02
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle 81 ilde devreye alınacak
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
17:42
İzmir’de zeytinlik alanda yangın Kontrol altına alındı
İzmir'de zeytinlik alanda yangın! Kontrol altına alındı
17:41
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi
17:05
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
17:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
16:49
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
16:39
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor
Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 10:39:08. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü market zinciri konkordato talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.