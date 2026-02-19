COP31'de Türkiye'den Büyük Beklentiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndan (COP31) çok büyük beklentiler olduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) bu yılki Bakanlar Toplantısı, Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) merkezinde dün başladı.

Bugün de devam eden toplantı kapsamında Bakan Bayraktar, çok sayıda katılımcı ülkenin bakanı ve IEA Başkanı Fatih Birol ile ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, toplantıda öne çıkan gündem maddeleri ve buradaki yoğun diplomasi trafiği hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı 2 yılda bir tertip edilen çok önemli bir toplantı ve tüm üye ülkeler ve diğer davetli üye ülkelerden gelen bakanlarla çok taraflı bir platform." ifadelerini kullandı.

Katıldıkları toplantılar kapsamında bazı söylemlerde bulunduklarını aktaran Bayraktar, ABD, Almanya, Kanada, İngiltere, İrlanda ve Danimarka gibi çok sayıda ülkenin bakanlarıyla yoğun ikili görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

İkili görüşmelerde COP31 gündemi

Toplantı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komiseri ile de görüştüklerine değinen Bayraktar, "Türkiye olarak gündemimizde birçok şey var ama bütün ülkelerin ilgisini çeken önemli konulardan bir tanesi COP31 ev sahipliğimiz, dönem başkanlığımız. Orada da Türkiye'den çok önemli beklentiler var. Bunları da ilgili muhataplarımızla görüşmüş olduk. COP31 dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli platformlarından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılanların, Türkiye'nin bu alanda yeni ne getireceğini ve ajandasında neler olacağını sorduğunu aktaran Bayraktar, "Biz de bu alanda Türkiye'nin özellikle belli bölgesel odak konuları olacağını ifade ettik." dedi.

Dünyada elektrik talebi artıyor

Bayraktar, görüşmelerde, dünyadaki iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl birlikte katkı sağlayabilecekleri konusundaki hedeflerini ele aldıklarını kaydederek, toplantıda öne çıkan maddeler arasında elektriğe olan talep artışının öne çıktığına dikkati çekti.

Bu konuda gerekli yatırım ve finansmanın nasıl sağlanacağının önemli bir konu olduğunu dile getiren Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim özellikle konuşmamızda vurgu yaptığımız husus bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler şu anda farklı bir zorlukla da karşı karşıya. Çünkü eskiden büyüyen ekonomiler, elektrik talebi artan ülkeler sadece bizlerdik. Ama şimdi artık gelişmekte olan ülkeler yapay zeka, veri merkezleriyle onların da talepleri artıyor ve finans imkanları bir anlamda böyle bölünmüş oluyor. Bizim daha çok aslında finansman alabilmemiz lazım."

Bayraktar, ekipmana erişim konusunda dünyada tedarik zincirindeki sorunların da toplantıda gündemde olduğuna dikkati çekerek, "O konuyu da gündeme biz de getirdik." diye konuştu.

Elektrik şebekesinin gelişmesi gerektiğini belirten Bayraktar, "Ülkemizde de çok ciddi hedefler ortaya koyduk bu anlamda." ifadesini kullandı.

Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkeler arasında ciddi bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladıklarını belirterek, "Burada ideolojileri veya siyasi görüşleri bir anlamda kenara koymamız gereken bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Politika yapıcıların daha istikrarlı politikalar üretmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, "Yani bir yönetimden öbürüne değişen değil. Onun için ülkemiz bu anlamda gerçekten siyasi istikrarın getirdiği, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 23 yılda devam eden hep üzerine koyarak ve belli bir istikrar içerisinde sürdürülen politikalarla yatırımları çekmemiz mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin vatandaşlarını bu süreçlere daha iyi katabilmenin ve bu konuda onları bilgilendirmenin toplantıda vurguladıkları hususlardan biri olduğunu kaydeden Bayraktar, "Burada gözüken şöyle bir şey var yalnız, bu toplantının çıktılarından bir tanesi. Bu iki yılda yapılan bir toplantı ama sanki her yıl yapılmasına ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

IEA Başkanı Birol'un da bunu düşünebileceklerini ifade ettiğini aktaran Bayraktar, iki yılın dünyada enerji sektörü için böyle bir dönemde çok hızlı bir süreç olduğuna ve çok şeyin hızlı değiştiğine işaret etti.

Bayraktar, "Ümit ediyorum bu sene COP31 ev sahipliğinde bizim birçok uluslararası etkinliğimiz hem Türkiye'de olacak hem dışarıdaki etkinliklere bizlerin katılımıyla alakalı çok yoğun bir sürece gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-AB enerji işbirliğinin derinleştirilmesinin önemi

Bakan Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bayraktar, "Bölgesel ve küresel bir dönüşüm sürecinin içerisinde yer aldığımız bu dönemde ilişkilerimizi somut çıktılarla güçlendirmek istiyoruz." ifadesini kullanarak bu anlamda Türkiye ve AB arasında enerji işbirliğinin derinleştirilmesini önemli gördüklerini kaydetti.