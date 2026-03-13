Çorlu Sebze Meyve Hali temeli atıldı
Çorlu Sebze Meyve Hali temeli atıldı

Çorlu Sebze Meyve Hali temeli atıldı
13.03.2026 21:04  Güncelleme: 21:05
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'daki sebze-meyve tedarik zincirini düzenli ve hijyenik hale getirmek için Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini attı. Başkan Yüceer, tesisin hem Çorlu'ya hem de tüm bölgeye hizmet edeceğini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'daki sebze-meyve tedarik zincirini düzenli, hijyenik ve verimli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini attı.

Temel atma töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, "Bugün esnafımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yalnızca Çorlu'ya değil, tüm bölgeye hizmet edecek bu modern halimizin temelini atıyoruz" dedi.

"Bugün esnafımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Yüceer, "Adaylığımız döneminde Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt ile birlikte esnafımızı ziyaret ettiğimizde yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaşmışlardı. Biz de onlara sebze-meyve toptancı halini hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün hem Çorlu'muza hem hem de bölgemize hizmet edecek, Çorlu Yeni Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece Çorlu değil Trakya'ya hizmet edecek"

Temeli atılan tesis ile bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağına vurgu yapan Başkan Yüceer, "Bu tesis yalnızca Çorlu'ya, değil, Tekirdağ'a ve tüm Trakya'ya hizmet edecek. Burada üretici, esnaf ve tüketici buluşacak. Yıllık 50 bin tonun üzerinde işlem yapılmasını bekliyoruz. Şu anda bölgemizde üretilen yaş sebze ve meyve miktarı 136 bin tonun üzerinde. Tüketim ise günlük yaklaşık 500 ton, yıllık yaklaşık 183 bin ton seviyesinde. Bu hal binası bu ihtiyacın önemli bir kısmını karşılayacak" dedi.

Çorlu Sebze ve Meyve Toptancı Hali, 37 bin 600 metrekarelik bir parsel üzerinde yer alacak. İki blok halinde tasarlanan hal binasında toplam 30 dükkan bulunacak. Her dükkan 97 metrekare net alana sahip olup ayrıca 15 metrekarelik bir asma kata sahip olacak.

Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş ile milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

