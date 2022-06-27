Çorum Belediyesi'nde anahtar teslim töreni

Çorum Belediyesi tarafından Çorum'a kazandırılan 9 yeni toplu ulaşım aracı için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Hürriyet meydanındaki törende konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi'nin 18 araçla toplu ulaşıma dahil olmasıyla birlikte hizmet kalitesinde artış olduğuna dikkat çekti.

Yeni araçları Devlet Malzeme Ofisi'nden yaklaşık 15 milyon maliyetle aldıklarını açıklayan Başkan Aşgın, "İstiyoruz ki toplu ulaşım güçlü olsun. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca toplu ulaşım kullansın. İnsanlar özel araçlarını değil, toplu ulaşım araçlarını tercih etsinler" dedi.

Hatta çıkan özel halk otobüslerine günlük 40 litre mazot desteği verdiklerini ifade eden Aşgın, " Türkiye'deki tüm belediyelerde hangi partili olursa olsun Çorum Belediyesi'nden bir kuruş fazla toplu ulaşıma destek veren, firmalara destek veren başka bir belediyenin olmaması da Çorumlunun yaptığını herkes yapamazın karşılığıdır" diye konuştu.

Belediyenin toplu ulaşıma dahil olduğu süreçte hiç kimseyi mağdur etmediğini vurgulayan Aşgın, "Biz hiç kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz. Bunun delili verdiğimiz günlük 40 litre mazot desteğidir. Başka hangi belediye yapmış? Özel firma bize geldiğinde şunu söyledik. Bankaya ne kadar borcunuz varsa o kadar karşılığında ederi üzerinden o kadar adedini almaya hazırız dedik. Daha ne istiyorsunuz. 18 milyon borcunuz varsa kapatalım. Karşılığında 18 milyon kısımlık ne kadar otobüs varsa belediyeye verin. Kalan kısmını da satın. Toplu ulaşım bu şehirde daha da kaliteli olsun, tüm toplu ulaşımı biz yapmaya hazırız dedik, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Meydan projesinin son durumu hakkında da bilgi veren Aşgın, "Cuma günü Halkbankası'nı binasını yıkıyoruz. 3 ay sonra Ziraat Bankası'nı yıkacağız. Yerlerini kiraladılar, taşınmasını bekliyoruz. 1. Noterin bulunduğu 5 katlı bina ve Merkez Semit Fırı'nın olduğu binada tıraşlama yapacağız. Havuzlu kahveyi de, onun yanını da yıkacağız. Buralarda tarih yeniden dirilecek şekilde düzenlemem yapacağız. En kısa sürede şehrimizi tarihi bir meydana kavuşturacağız" dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise ak kadroların Türkiye'nin her yerinde destan yazdığını ifade ederek, araçların Çorum'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Cumhur İttifakı ile birlikte 2023 seçimlerinden de başarıyla çıkacaklarını kaydetti.

Konuşmaların hizmete alınan yeni araçların anahtarları teslim edildi. Programa Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM