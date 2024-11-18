Çorum Belediyesi\'nin projeleri şehre değer katıyor

Ekonomi

Çorum Belediyesi şehrin tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve tanıtıma yönelik çalışmalarıyla turizm anlamında Çorum'u cazibe merkezi haline getirirken şehir ekonomisinde katkı sağlıyor.

Çorum Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma amacıyla çeşitli projeler yürüterek, turizmi canlandırmakla birlikte şehir ekonomisine de katkı sağlıyor. Çorum'un tarihi değerlerini gün yüzene çıkararak şehrin turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarmayı hedefleyen Çorum Belediyesi, tarihi kültür yolu projesi, tarihi arastanın çehre değişimi, ikiz konaklar restorasyonu, güpür hamamı restorasyonu, tarihi Çorum meydanı, kale restorasyonu, Çorum konağı, çeşitli fuar, gösteriler ve gastronomisi ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin tarihi ve kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve tanıtıma yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, şehrin tarihine önemli bir not çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Çorum'umuzu şehircilik anlamında asli kimliğine kavuşturmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdik"

Çorumda çok sayıda projenin hayata geçtiğini söyleyen Yağbat, "Kültürel kimliğin korunması, estetik sokak mimarisinin ortaya çıkarılması, tarihi kültür yolunun günümüze taşınması için Tarihi Kültür Yolu projesinin ilk aşamasını Şeyh Eyüp Sokak'ta tamamlamıştık. Tarihi yoldaki 46 yapının cephe sağlıklaştırmasını da yaparak tarihi kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturacağız. Yıllardır gündemden hiç düşmeyen ve bir adım atılamayan tarihi arastanın çehresini değiştirdik. İlk iki etapta çalışmaları başarıyla tamamladık. Yeni dönemimizde de arastada cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecek. Altyapı ve üstyapısıyla Arastayı tarihi dokuya uygun olarak Çorum'umuza yakışır hale getireceğiz. Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından biri olan ve uzun yıllardan beri virane halde bulunan İkiz Konakları Belediyemize kazandırdık. Şehrin geleneksel yapı mimarisine uygun olarak restorasyonu için çalışmalarımız başladı. 11 odası ve içerisinde hediyelik eşya dükkanlarının da yer alacağı İkiz Konak, butik otel olarak kullanılacak. ve şehrimizin turizmine önemli katkı sağlayacak. Tarihi Şehir Meydanımızın kayıp mirası olan Güpür Hamamını da restore ederek şehir yaşamına kazandıracağız. Ulucami külliyesinin en önemli parçalarından biri olan Güpür Hamamı, yaklaşık 40 yıldır unutulmuş bir haldeydi. Tarihi Şehir Meydanımızı planlarken sadece peyzaj alanları oluşturulması değil aynı zamanda tarihi yapıların da ayağa kaldırılmasını benimsedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz proje ile restorasyon sürecini tamamlayacağız. Burayı Tarihi Şehir Meydanının ruhuna uygun bir mekn olarak düzenleyeceğiz. Çorum'umuzu şehircilik anlamında asli kimliğine kavuşturmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi de Tarihi Çorum Meydanı Projesi idi. Eskiciler Arastası ile başladığımız, Saat Kulesine bakan dükkanların cephelerini yenilediğimiz meydan projemizde son olarak 14 bin 500 m2'lik bir meydanı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu projenin ikinci etabını da tamamlayacağız. 15 Temmuz Hürriyet Parkı'nı yenileyeceğiz. Velipaşa Hanı ve Ulucami güneybatısındaki dükkanları yıkıp hem hanı hem de camimizi tüm ihtişamıyla ortaya çıkaracağız. Bu projemiz de şehrimizin turizmine önemli katkı sunacak" dedi.

"Şehrimizi sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanıtıyoruz"

Çorumu yurtdışına da tanıttıklarını kaydeden Yağbat, "Yaklaşık bin 100 yıllık geçmişi ile şehrimizin en eski yerleşim alanı olan tarihi kaleyi de ayağa kaldırıyoruz. Bu çerçevede kamulaştırılması tamamlaman kale içinde, tarihi özelliği bulunmayan 39 yapıyı yıktık. Tescilli 3 kültürel varlığı koruduk. Dökülmekte olan kalenin bedenlerinin restorasyonuna devam ediyoruz. Kale'yi yeniden şehir hayatına ve turizme kazandıracağımız Kale İçi Projemizde hediyelik eşya satışı, kale müzesi, oyuncak müzesi, butik otel, kale kahvesi, çok amaçlı salon ve yöresel lezzetler restoranı yer alacak. Ulucami güneyinde Tarihi Çorum Meydanı'na bakan alanda bulunan Noter binasını yıkarak tarihi Çorum mimarisine özgü bir konak olan eski hükümet konağını da yeniden inşa edeceğiz. İçerisinde sosyal alanlar, ticarethaneler ve emeklilerimizin yararlanabileceği bir lokalin yer aldığı bu konak, görüntüsü ve fonksiyonu ile Tarihi Çorum Meydanının müstesna bir parçası olarak şehrimize değer katacak. Kadim şehrimizin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak da birçok etkinlik ve fuar organizasyonun da yer aldık. Bu yıl Yörex Fuarı, İzmir Fuarı ve İstanbul Emitt fularlarına katılarak ilimizin tarihi ve kültürel değerleri ve gastronomi alanında tanıtımı gerçekleştirdik. Binlerce kişiye ulaştığımız fuarlarda şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sağladık. Şehrimizi sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanıtıyoruz. Bilindiği gibi, Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi'nde Hitit Özel Sergisi açtık. Hititlere ait 212 parça eser burada sergileniyor. Şehrimizin tarihi değerinin tanıtıldığı ve turizme önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu sergi 2 Şubat 2025'e kadar Gimhae'de ardından yaklaşık 6 ay da Seul'de devam edecek. Çorum'umuzu eşsiz yemek kültürü ile de ön plana çıkaracak tanıtım organizasyonları ve programlarda da yer aldık. Çorum'un sadece leblebiden ibaret olmadığını, yaptığımız programlar sayesinde eşsiz yemeklerimizi artık tüm Türkiye'de konuşulur hale getirmeyi başardık" diye konuştu. - ÇORUM