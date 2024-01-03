Çorum'da 2023 yılında 1 milyar 302 milyon 750 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, Türk ekonomisinde bir dönem Anadolu Kaplanı olarak gösterilerek rol model olan Çorum, en çok ihracat yapan ilk 20 il arasında yer alarak 2023 yılında ihracatta yeni bir rekora imza attı. Kentten gerçekleştirilen 1 milyar 302 milyon 750 bin dolarlık ihracata en büyük katkıyı mücevher sektörü verdi.

TİM verilerine göre, Ocak ayında 35 milyon 704 bin dolar, Şubat ayında 46 milyon 279 bin dolar, Mart ayında 108 milyon 276 bin dolar, Nisan ayında 101 milyon 123 bin dolar, Mayıs ayında 59 milyon 528 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Haziran ayında 30 milyon 697 bin dolar ihracat gerçekleştirilen kentte Temmuz ayında 198 milyon 472 bin dolar, Ağustos ayında 109 milyon 316 bin dolar, Eylül ayında 101 milyon 932 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında ihracaat zirve yaptı

İhracat rakamları Aralık zirve yaptı. Yılın son çeyreğinde ihracat oranlarında yükselişin yaşandığı Çorum'da, Ekim ayında 163 milyon 884 bin dolar, Kasım ayında 135 milyon 613 bin dolar, Aralık'ta ise 212 milyon 385 bin dolar ihracat gerçekleşti.

Küresel ticaretin 2 trilyon dolar daraldığı 2023'te Türkiye'nin ihracatında artış devam etti. Türkiye 2023'te 255,8 milyar dolarla ihracatta yeni bir rekora imza attı. 2023 yılı ihracat verileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıyla Ankara'da açıklandı. Cumhuriyetin 100. yıldönümünün kutlandığı 2023'te 255,8 milyar dolara ulaşan ihracata en büyük katkıyı otomotiv sektörü verdi. Otomotiv 35 milyar dolarla ihracat şampiyonu olurken, kimyevi maddeler 30,5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon 19,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. - ÇORUM