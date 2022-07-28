Çorum'da doğaya bin 250 kınalı keklik salındı - Son Dakika
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Çorum'da doğaya bin 250 kınalı keklik salındı

28.07.2022 10:13
Çorum'da doğaya bin 250 kınalı keklik salındı

Çorum'da, "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" çerçevesinde doğaya bin 250 kınalı keklik salındı.

Çorum'da, "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" çerçevesinde doğaya bin 250 kınalı keklik salındı.

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorumlu Obası Gençlik Kampı'na taşınan keklikler, "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" çerçevesinde doğaya bırakıldı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Çorum Doğa Koruma ve Milli parklar Şube Müdürlüğü'nce yaban hayatını desteklemek ve tarım zararlılarıyla mücadele amacıyla kınalı keklik bırakıldığını söyledi.

Törene katılan çocuklara da seslenen Vali Yardımcısı Kubalı, "Gençler bu ülkenin geleceği. Doğal ve yaban hayatı korumak sizin göreviniz. Bayrağı sizlere teslim ediyoruz. Bu ülkenin yeşilini, ovasını, cennet ülkemizi koruyacaksınız. Doğayı koruyacaksınız. Doğayı seveceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi size emanet etti. Hepiniz kınalı kekliksiniz. Bu vatanın kınalı kekliği sizlersiniz" dedi.

Bin 250 adet kekliğin doğaya salındığını açıklayan Kubalı, "Doğaya salınan keklikle yaban hayatını desteklemenin yanı sıra tarımsal üretimi de üst seviyelere çıkaracağız. Tarım zararlıları en büyük sorun. Doğal yöntemlerle bitkileri korumak gerekiyor. İlaçlarla değil. Zehirlerle değil. Doğanın kendi yöntemiyle doğanın kendi yöntemiyle korumamız lazım. Doğal dengeyi korumak insanlık görevi" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Kubalı'nın ardından protokol üyeleri Çorumlu Obası Gençlik Kampı'na gelen öğrencilerle birlikte keklikleri doğaya saldı.

Programa Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, DKMP 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban, Çorum DMKP Şube Müdürü Hayri Kömür ve öğrenciler katıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, gençlik, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da doğaya bin 250 kınalı keklik salındı - Son Dakika

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