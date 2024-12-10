Çorum'da Sel ve Dolu Zararına 20 Milyon TL Yardım - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'da Sel ve Dolu Zararına 20 Milyon TL Yardım

Çorum\'da Sel ve Dolu Zararına 20 Milyon TL Yardım

Çorum'da sel ve dolu nedeniyle 4,983 üreticiye 20 milyon TL yardım yapıldı.

10.12.2024 12:25
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Çorum'da Mayıs-Temmuz ayları arasında meydana gelen sel, su ve dolu baskınlarından etkilenen 4 bin 983 üreticiye yardım yapıldı.

Çorum'da Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan sağanak ve dolu yağışı ve su baskınları sebebiyle çok sayıda çiftçi etkilendi. Yaşanan durumun ardından başlatılan çalışma neticesinde, doğal afetlerden etkilenen çiftçiler için Valilik Acil Destek Hesabına 20 milyon TL ödenek gönderildi. Yapılan incelemeler neticesinde 4 bin 983 üreticiye yardım edilmesine karar verdi. Yapılan tespit neticesinde belirlenen üreticilerin hesaplarına yardım ücretleri yatırıldı.

Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 2024 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen dolu, sel, su baskını gibi doğal afetler nedeniyle; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün 19 Eylül 2024 tarih ve 249332 sayılı yazısı ile Valiliğimiz Acil Destek Hesabına 20 milyon 0ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenek gönderilmesi yazısında çalışmaların 20 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanması ve kullanılmayan ödeneğin iade edilmesi talimatı verilmiş olduğundan ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmış; 23 Eylül 2024 tarihinde 1591422 sayılı Çorum Valiliği Olur'ları ile 'Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonu' oluşturulmuştur. Komisyon ilk toplantısını 11 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirmiş ve afetten zarar gören üreticilerin 16 Ekim 2024-30 Ekim 2024 tarihleri arasındaki on beş günlük süre içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak yardım başvurularını yapmalarına karar verilmiştir. 26 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirmiş ve yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda imkanları sağlamayan 136 üretici dışında 4 bin 983 üreticiye yardım yapılmasına karar vermiştir. Gerekli liste oluşturulduktan sonra, çiftçi yardımlarının aktarılması için Çorum Ziraat Bankası ile iletişime geçilmiş ve üreticilere hesap açılma süreci başlatılmış, ödeme için 05.12.2024 tarih ve 16951035 sayılı Valilik Olur'u alınmış, 6 Aralık .2024 tarih ve 16934637 sayılı Çorum Defterdarlığı talimatı ile 9 Aralık 2024 tarihi itibariyle 4 bin 983 üreticinin hesaplarına nakdi olarak para yatırma süreci tamamlanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, afetlerden dolayı mağduriyet yaşayan üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tekrar yaşanmamasını temenni ediyor ve tüm üreticilerimiz açısından bereketli bir dönem olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'da Sel ve Dolu Zararına 20 Milyon TL Yardım - Son Dakika

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