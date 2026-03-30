Çorum'un Sungurlu ilçesi savunma sanayisi yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'un Sungurlu ilçesi savunma sanayisi yatırımlarıyla büyüyor

30.03.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesi, organize sanayi bölgesindeki (OSB) yatırımlar ile Anadolu'nun yeni savunma sanayisi üslerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesi, organize sanayi bölgesindeki (OSB) yatırımlar ile Anadolu'nun yeni savunma sanayisi üslerinden biri olma yolunda ilerliyor.

İlçede 5 bin dekar üzerine kurulu OSB, 13 Ağustos 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantıyla temelini attığı barut, fişek ve kapsül fabrikası yatırımlarıyla hareketlendi.

Tesisler, temeli atıldıktan yaklaşık 1,5 yıl sonra seri üretime başladı.

Sungurlu, yatırımlarla Anadolu'nun yeni savunma sanayisi üslerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Bölgede 3 bin kişi istihdam ediliyor

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisi tesislerinin açılış törenine katılmasının ilçe için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sungurlu'nun gelecekte daha büyük bir sanayi kenti olacağını dile getiren Dere, "Ben Sungurlu'da savunma sanayisini anlatırken bir cümle söylüyorum, diyorum ki 'Sungurlu önceden sadece leblebi üreten bir ilçeydi. Artık leblebi gibi mühimmat üreten bir ilçeye dönüştü son 3 yıllık süreçte." dedi.

OSB'deki 5 bin dekarlık alanın dolduğunu, 10 bin dekarlık ilave genişleme alanının talep edildiğini belirten Dere, yaklaşık 3 bin kişinin bölgede istihdam edildiğini kaydetti.

"Türkiye'nin 2025 savunma sanayisi ihracatının yüzde 30'luk kısmı Sungurlu'dan"

Sungurlu OSB'nin Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatına önemli katkı sağladığına dikkati çeken Dere, şöyle devam etti:

"Sadece bir firmamız 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Türkiye'nin 2025 savunma sanayisi ihracatının 10,5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini düşünürsek, bunun yüzde 30'luk kısmının Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılıyor olması, buraya yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

Ankara ve Kırıkkale'nin ardından Sungurlu'nun da Anadolu'daki önemli savunma sanayisi merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Dere, yatırımların ilçe merkezine de yansımalarının görüldüğünü, ekonominin canlandığını, nüfusun her yıl birkaç bin kişi artmaya başladığını bildirdi.

Nüfus artışıyla birlikte ilçede konut ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Dere, TOKİ'nin 764 konutlu projesinin sürdüğünü ayrıca Sungurlu Belediyesince 3 bin konut projesi için ruhsat verdiklerini söyledi.

Sungurlu'da savunma sanayisi kurulmasında ilçenin birçok özelliğinin etkili olduğuna işaret eden Dere, şunları kaydetti:

"Birincisi, 5 bin dönümlük boş vaziyette sanayi bölgemiz vardı. İkincisi, savunma sanayisinin merkezi Ankara'dır. Dolayısıyla burası Ankara'ya birkaç saatlik mesafede, uygun bir ortam. Diğer bir merkez ise Kırıkkale'dir. Kırıkkale'ye yakın bir pozisyonda. Bir taraftan da hızlı tren ve yük treni projesi var devletimizin. OSB'de yük treni istasyonu ve lojistik merkezi olacak. Bir taraftan da hızlı tren istasyonu da Sungurlu'da olacak. Hem havaalanlarına, Ankara'ya, Merzifon'a, Samsun'a hem de ilerleyen süreçte limanlara mesafesi dolayısıyla Sungurlu aslında lojistik olarak en uygun alanlardan birisi. Savunma sanayi yatırımları için geniş, planlı alanlarının olması da Sungurlu'nun diğer bir avantajı oldu ayrıca Çorumlu sanayiciler vardı. Arca, Ahlatçı firmaların yönetim kurulu başkanları, Çorumlu olan kıymetli sanayicilerimiz geldi ve kendi memleketlerine yatırım yaptı. Bu faktörler bir araya gelince ortaya da güzel bir ürün çıkmış oldu."

Muhsin Dere, Sungurlu OSB'den bazı dönemlerde günde 100 tır malzemenin ihracat için kara yoluyla büyük şehirlere taşındığını, demir yolu yatırımının tamamlanmasıyla ihracatın çok daha kolay hale geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'un Sungurlu ilçesi savunma sanayisi yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:02:36. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum'un Sungurlu ilçesi savunma sanayisi yatırımlarıyla büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.