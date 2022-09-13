Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

PROJENİN ADI "İLK EVİM, İLK İŞ YERİM"

250 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bu kampanya dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Şimdi kampanyamızla ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayısını 2 milyona, bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin, iş yerlerinin ismini de ilk evim, ilk iş yerim olarak belirledik.

"BUNU YAPANLAR EVLERİNİ KAYBEDECEK"



Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplamda 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız."



