Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursalı firmaya teşekkür belgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ölçekli yatırımı için Karesi Polyester'e teşekkür belgesi takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda güneş enerjisi, sağlık, savunma sanayi, petrokimya, ana metal ve otomotiv sektörlerinde büyük ölçekli yatırım yapan şirketler teşekkür beratı ile onurlandırıldı. Petrokimya alanında yaptığı yatırımlar ve başarılı çalışmaları ile Türkiye'nin dev sanayi şirketleri arasında yer alan Karesi Holding iştiraki Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş adına Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz, teşekkür belgesini aldı.

Teşekkür beratı almaya hak kazanan Bayduz, belgeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da yer aldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. - BURSA